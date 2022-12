Rencontre entre un responsable de l’ONU et un ministre taliban sur l’interdiction des ONG féminines afghanes

“Des millions d’Afghans ont besoin d’une aide humanitaire et la suppression des barrières est vitale”, a déclaré l’ONU, sans fournir plus de détails sur la réunion.

Les agences – Save the Children, le Comité international de secours, le Conseil norvégien pour les réfugiés et CARE – ont fourni des services de santé, d’éducation, de protection de l’enfance et de nutrition et un soutien dans un contexte de conditions humanitaires en chute libre.