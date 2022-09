Rencontre entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid : Mohamed, le père du mannequin, décrit son ancienne rencontre avec la star du Titanic ; dit: ‘C’est un homme très gentil’

Hollywood est en effervescence avec la façon dont Leonardo DiCaprio a trouvé l’amour dans le top model, Gigi Hadid. La star du Titanic a rompu avec sa petite amie, le mannequin Camila Moronne il y a quelques jours. Les deux étaient ensemble depuis quatre longues années. Ils ont apparemment rompu quelques jours après ses 25 ans. Maintenant, Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio passent beaucoup de temps ensemble. Ils ont un certain nombre d’amis communs à Hollywood. Gigi Hadid est également célibataire en ce moment. Elle a mis fin à sa relation avec Zayn Malik après avoir eu une mauvaise altercation avec sa mère, Yolanda, comme l’ont rapporté certains membres de la presse.

Maintenant, un média a demandé à son père Mohamad Hadid si les deux sortaient vraiment ensemble. Il semble que son père ait fait une déclaration au Daily Mail où il a dit qu’il avait rencontré M. Di Caprio à Saint-Tropez il y a quatre ou cinq ans et qu’il avait trouvé qu’il était un homme très gentil. La ville de la Côte d’Azur est l’un des lieux de prédilection des célébrités. Il a également dit que les deux étaient de bons amis mais il ne pensait pas qu’ils étaient en couple. Il a été cité comme disant, “[Gigi and Leo] sont amis, ils se connaissent depuis un certain temps.”

Il a ajouté qu’il n’avait jamais demandé à sa fille s’ils sortaient effectivement ensemble et s’ils étaient en couple. Mohamad Hadid a déclaré qu’il sentait qu’ils étaient dans une relation et qu’ils n’étaient que de bons amis. Mais il a ajouté qu’il ne confirmerait jamais à la presse s’ils sortaient effectivement ensemble. Mohamad Hadid a déclaré que c’était à sa fille de répondre et qu’il n’avait jamais commenté la même chose.

En attendant, les fans de Zayn Malik sont consternés de voir que Gigi Hadid serait passée à quelqu’un d’autre. Certains l’ont même trollée en disant que Zayn Malik était peut-être trop bien pour elle.