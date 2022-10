Rencontre entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid : la superstar du Titanic s’envole pour la France pour soutenir le mannequin à la Fashion Week de Paris [Read report]

Le nouveau couple présumé de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid fait pas mal de nouvelles. Leur romance a apparemment commencé après que la superstar se soit séparée de Camila Morrone. Il sortait avec le mannequin depuis plus de quatre ans. Après sa séparation, Leonardo DiCaprio a été vu passer beaucoup de temps avec des amis à Hollywood. Il semble que Gigi Hadid et lui se connaissent depuis un certain temps. Maintenant, un tabloïd hollywoodien a rapporté que Leonardo DiCaprio s’est envolé pour Paris où Gigi Hadid faisait partie de la célèbre Fashion Week de Paris. Le mannequin a rompu avec le chanteur des One Direction Zayn Malik il y a un an. Elle a une fille, Khai de sa relation.

Selon Mag The Weekly, Leonardo DiCaprio a été vu devant le même hôtel où Gigi Hadid a été vue pour la Fashion Week de Paris. Une source a déclaré au tabloïd que Gigi Hadid était reconnaissante que Leonardo DiCaprio soit venu la soutenir. Il semble que le couple s’amuse beaucoup. Les deux veulent rester discrets et profiter du temps qu’ils passent ensemble. Il semble que Gigi Hadid soit reconnaissante de la présence de Leo, et c’est exactement ce dont elle avait besoin. Il semble qu’elle aime le fait qu’il soit décontracté, et l’équation est décontractée et facile. Tous deux ne souhaitent pas s’engager et profitent simplement du temps qu’ils passent ensemble.

Le père de Gigi Hadid, Mohammed Hadid, n’a ni confirmé ni nié que sa fille sortait avec Leonardo DiCaprio. Il a dit qu’ils étaient de bons amis. Il a également dit qu’il l’avait rencontré à St Tropez et l’avait trouvé très gentil. Il a déclaré que la presse devrait envoyer les questions sur les relations à Gigi Hadid elle-même. On dirait que Zayn Malik et elle se sont réunis pour fêter le deuxième anniversaire de Khai, leur fille.