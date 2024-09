Rencontre entre le prince William et Harry dans un abri anti-bombe secret : détails à l’intérieur

Le prince William et le prince Harry, qui ont récemment trouvé l’occasion de se racheter lors de retrouvailles, disposaient d’un abri secret à l’épreuve des bombes au Royaume-Uni pour profiter ensemble de moments amusants.

Le prince de Galles et le duc de Sussex, qui sont actuellement en conflit, ont trouvé une façon unique de s’amuser dans le confort de la maison de leur père à Tetbury pendant leur adolescence.

La maison isolée Highgrove est située au cœur de la campagne du Gloucestershire, à deux pas des riches Cotswolds et de la retraite préférée de Charles depuis longtemps.

Selon l’auteur royal Robert Lacey, Charles, le père d’Harry et William, a permis à ses fils de transformer un abri anti-bombes dans la cave de la maison en « Club H », avec une discothèque privée et même un chariot à boissons.

Selon l’auteur, le lieu secret disposait d’un bar bien approvisionné et d’un système sonore de haute qualité, ce qui en faisait l’endroit idéal pour les deux frères royaux pour divertir leurs amis pendant les vacances scolaires.

Lacey, dans son livre de 2020 « Battle of Brothers », a écrit : « Le Club H a transformé Highgrove en un lieu très prisé lorsque papa était absent. En son absence, William, 16 ans, déjà un buveur régulier, et son jeune frère se « détendaient » intensément. »

L’expert a poursuivi en affirmant : « Si le prince Charles se trouvait à la maison, les deux frères et leurs amis pourraient tous se rassembler au Rattlebone Inn, dans le village de Sherston, à huit kilomètres de là. »

Le duc a également écrit dans son livre à propos de la salle de fête secrète : « Je me cachais dans le sous-sol sous Highgrove, généralement avec Willy. Nous l’appelions le Club H. Beaucoup pensaient que le H signifiait Harry, mais en fait, il signifiait Highgrove. »

Harry et William, qui avaient autrefois une relation très forte, ne seraient plus en bons termes depuis que les Sussex ont déménagé aux États-Unis après avoir quitté leur poste de membres actifs de la famille royale. Récemment, ils se sont retrouvés aux funérailles de leur oncle au Royaume-Uni, mais auraient maintenu leur distance et n’auraient pas pu se parler.