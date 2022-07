Rencontre entre le président palestinien et le ministre israélien de la Défense

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Le président palestinien Mahmoud Abbas et le ministre israélien de la Défense Benny Gantz se sont rencontrés jeudi en Cisjordanie occupée pour discuter de la coordination de la sécurité avant la visite du président américain Joe Biden dans la région la semaine prochaine.

Le processus de paix s’est effondré il y a plus d’une décennie. Les réunions de haut niveau entre les dirigeants israéliens et palestiniens sont rares et ont tendance à se concentrer sur la coordination économique et sécuritaire au quotidien.

Un communiqué israélien a indiqué que la réunion à Ramallah, où se trouve le siège de l’Autorité palestinienne, s’est déroulée dans des « termes positifs ». Il a déclaré que les deux parties avaient convenu de “poursuivre la coordination en matière de sécurité et d’éviter les activités susceptibles de provoquer l’instabilité”.

Gantz a souhaité à Abbas et au peuple palestinien un joyeux Aïd al-Adha, une fête musulmane commençant ce week-end, selon le communiqué.

Abbas “a souligné l’importance de créer un horizon politique, de respecter les accords signés et d’arrêter les actions et les mesures qui conduisent à la détérioration de la situation”, a tweeté Hussein al-Sheikh, un haut responsable.

Abbas a également souligné l’importance d’avoir une “atmosphère calme avant la visite du président Biden, que nous saluons”, indique le tweet.

Gantz a rencontré Abbas à quelques reprises l’année dernière et a annoncé des mesures pour améliorer les conditions économiques en Cisjordanie occupée. Il reste ministre de la Défense dans un gouvernement intérimaire avant les élections prévues le 1er novembre.

Abbas dirige l’Autorité palestinienne, qui administre des parties de la Cisjordanie occupée. Les sondages indiquent que près de 80 % des Palestiniens veulent qu’il démissionne, en partie à cause de son étroite coopération avec Israël. L’année dernière, il a annulé les premières élections palestiniennes en 15 ans.

Biden devrait rencontrer les principaux dirigeants israéliens et palestiniens la semaine prochaine.

Les Palestiniens cherchent un État en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza, territoires capturés par Israël lors de la guerre de 1967.

Israël a annexé Jérusalem-Est dans un mouvement non reconnu internationalement et considère la ville entière comme sa capitale. Il a retiré des soldats et des colons de Gaza en 2005 mais a imposé un blocus paralysant lorsque le groupe militant islamique Hamas a pris le pouvoir aux forces d’Abbas deux ans plus tard, limitant son autorité à certaines parties de la Cisjordanie,

