Rencontre entre Joe Biden et Kevin McCarthy

WASHINGTON – Les négociateurs de la Maison Blanche et les représentants du président de la Chambre, Kevin McCarthy, ont repris les pourparlers sur le plafond de la dette lundi matin, alors que le président Joe Biden se préparait à rencontrer McCarthy face à face avec seulement 10 jours avant que les États-Unis ne risquent de faire défaut.

Les pourparlers sont intervenus après un week-end dramatique au cours duquel les négociations ont échoué vendredi sur une apparente impasse sur les niveaux de dépenses du gouvernement, mais ont repris plusieurs heures plus tard.

Biden et McCarthy se sont entretenus par téléphone dimanche soir, une conversation qu’ils ont qualifiée de « productive » et qui pourrait ouvrir la voie à des progrès anticipés vers un accord dans la première partie de cette semaine. Biden et McCarthy doivent se rencontrer à 17 h 30 HE lundi dans le bureau ovale.

L’équipe de la Maison Blanche, composée du conseiller présidentiel Steve Ricchetti, de la directrice du Bureau de la gestion et du budget Shalanda Young et de la directrice des affaires législatives Louisa Terrell, a refusé de parler aux journalistes alors qu’ils se rendaient au Capitole pour s’entretenir avec McCarthy lundi.