Les relations amoureuses sont compliquées et elles deviennent parfois plus complexes lorsqu’un partenaire veut plus de la relation que l’autre.

La violation de la promesse est un délit de common law qui permet à une personne de déposer une plainte contre une personne qui n’a pas tenu sa promesse. Il a été aboli dans de nombreuses juridictions. Prenant des mesures extrêmes pour clarifier sa relation, une femme de 26 ans en Zambie a traîné son petit ami en justice afin qu’elle connaisse ses projets pour l’avenir, a rapporté Daily Mail citant l’agence de presse zambienne Mwebantu.

Gertrude Ngoma est en couple avec Herbert Salaliki, 28 ans, depuis huit ans. Le couple a aussi un enfant ensemble.

Selon Gertrude, Herbert a promis de l’épouser. Cependant, elle doute de sa loyauté après qu’il l’ait surpris en train d’envoyer un texto à une autre femme. Elle a dit: « Il n’a jamais été sérieux, c’est pourquoi je l’ai amené au tribunal parce que je mérite de connaître la voie à suivre et notre avenir. »

Se défendant, Herbert a déclaré qu’il voulait épouser Gertrude mais qu’il ne pouvait pas se permettre de le faire. Il a dit qu’il y avait un manque de communication entre les deux et il pense que Gertrude n’est pas affectueuse envers lui. Herbert a déjà payé la lobola, ce qui est similaire au service de la mariée. En Zambie, Lobola est une «prime d’appréciation» qui est versée à la famille de la mariée par l’homme comme une assurance que le marié va prendre soin de sa femme.

Il est à noter qu’en Zambie, il y a eu des manifestations contre la lobola et il y avait une demande pour son abolition. Les critiques disent que cela revient à payer un prix pour la mariée, ce qui permet alors au mari de la traiter comme il le souhaite. Cependant, la lobola est encore largement répandue dans le pays.

Bien que la lobola ait été payée, le couple vit toujours séparément avec Gertrude vivant avec ses parents. La famille de trois personnes n’a jamais vécu ensemble. Gertrude pense qu’Herbert n’est pas intéressé à se marier malgré le paiement de la lobola. Herbert insiste sur le fait qu’il n’est pas suffisamment stable financièrement pour se permettre un mariage.

Le juge qui présidait cette affaire a déclaré que Gertrude pouvait intenter une action pour rupture de contrat de mariage. Cependant, la juge Evelyn Nalwize du tribunal local de Kabushi a déclaré que les autorités ne pouvaient guère faire plus qu’intervenir. Il a été décidé que le couple devrait essayer de concilier leurs différences en dehors du tribunal.