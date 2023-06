Rencontre de l’opposition, due le 12 juin, reportée après le Congrès, demande DMK

La grande réunion de l’opposition qui devait se tenir à Patna le 12 juin se tiendra désormais le 23 juin. Le changement de date est intervenu à la suite d’une demande du Congrès et de son allié du Tamil Nadu, ont indiqué des sources.

Le changement a probablement été fait compte tenu de l’absence de Rahul Gandhi du Congrès.

M. Gandhi effectue actuellement une visite de six jours aux États-Unis et devrait revenir le 15 juin. Sa mère Sonia Gandhi est également à l’étranger pour des raisons médicales et Priyanka Gandhi Vadra l’accompagne.

Le DMK souhaite également que la réunion soit reportée car elle entre en conflit avec une fonction gouvernementale à laquelle le ministre en chef MK Staline doit assister.

La réunion de Patna a lieu à l’initiative du ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, qui s’est porté volontaire pour rassembler l’opposition sous un même parapluie pour affronter le BJP en 2024.

La date a été décidée après sa rencontre avec Rahul Gandhi et le chef du Congrès Mallikarjun Kharge le mois dernier.

Jusqu’à présent, M. Kumar a fait appel à des dirigeants tels que Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal et le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav – qui avaient auparavant clairement exprimé leur aversion pour le Congrès.

La récente ordonnance du Centre visant à placer les bureaucrates de Delhi sous son contrôle et les réunions ultérieures d’Arvind Kejriwal avec les dirigeants de l’opposition cherchant à obtenir de l’aide pour bloquer le projet de loi au parlement, ont agi comme une incitation supplémentaire à une opposition unie.

La plupart des partis d’opposition ont soutenu M. Kejrwial. Accusant le Centre de violer les principes fédéraux, ils ont également clairement indiqué que le Congrès devrait peser de tout son poids derrière eux.