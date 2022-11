Rencontre Biden-Xi : Avec Taïwan, la Corée du Nord et Hong Kong qui les divisent, que voulait la Chine des pourparlers avec les États-Unis au G20 à Bali ? | Nouvelles du monde

Les enjeux étaient élevés avant la rencontre entre le président américain Biden et le président chinois Xi.

Cela est considéré comme une sorte de test pour savoir si les deux dirigeants peuvent trouver un moyen d’arrêter la détérioration en spirale des relations entre leurs deux pays.

Alors que les Américains ont pré-briefé la presse sur ce qu’ils voulaient gagner de la rencontre, il est toujours plus difficile de glaner ce que les Chinois ont l’intention de faire. S’il est possible que les objectifs immédiats de Xi ne soient pas aussi éloignés de ceux de Biden qu’on pourrait s’y attendre, les vues à plus long terme sont plus difficiles à concilier.

Le contexte est que les relations entre les deux superpuissances sont les pires qu’elles aient été depuis des décennies, certains disent, aussi mauvaises qu’elles l’ont été depuis la NOUS a officiellement reconnu le gouvernement du Parti communiste et a établi des relations diplomatiques complètes à la fin des années 1970.

La liste des problèmes qui les divisent est longue et les opinions sont tranchées ; de Taïwanà Hong Kong, en Corée du Nord, et le développement commercial et technologique.

Aucune des deux parties n’a exprimé à l’avance un grand optimisme quant à cette réunion. En effet, une percée significative était considérée comme hautement improbable.

Mais il y avait de vagues allusions à un terrain d’entente sur, au moins, le besoin de communiquer.

Les commentaires d’ouverture de M. Xi ont souligné l’importance des échanges en face à face et souligné le fait que le monde regarde. Il « s’attend à ce que la Chine et les États-Unis gèrent correctement la relation », a-t-il déclaré.

Cette déclaration est susceptible d’être plus pointue qu’introspective. La récente visite de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à Taiwan, l’île autonome que la Chine considère comme la sienne, a provoqué la colère des Chinois et a été qualifiée de hautement “irresponsable”. C’est après sa visite que les conversations en cours sur des questions telles que le changement climatique ont été interrompues.

Cependant, la Chine prend très au sérieux sa position sur la scène mondiale. Il veut être considéré comme un leader mondial et traité comme tel. Après une longue période d’isolement achetée par sa politique stricte de zéro COVID, le président Xi reconnaît probablement l’importance d’être revu lors de réunions de haut niveau comme celle-ci.

Image:

Les dirigeants américain et chinois se sont rencontrés en marge d’un sommet crucial du G20



Il y a aussi très probablement une reconnaissance tranquille parmi les dirigeants chinois que même s’ils ne feront pas de compromis sur de nombreuses questions qui leur sont chères, tout type de conflit avec l’Amérique serait désastreux.

Lire la suite:

Joe Biden rencontre Xi Jinping alors qu’il dit que les États-Unis et la Chine ont la “responsabilité” de “gérer nos différences”

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov apparaît dans une vidéo au milieu d’informations selon lesquelles il aurait été transporté à l’hôpital après son arrivée au G20

En effet, il existe des preuves claires que Xi voulait que cette réunion ait lieu. Des mois de diplomatie discrète auraient été nécessaires pour ouvrir la voie et cela n’aurait pas été possible sans une volonté du plus haut niveau.

Cependant, un désir partagé de garder les lignes de communication ouvertes pourrait bien être aussi loin que les choses vont.

Le vrai problème est que ce n’est pas seulement une série de questions qui divisent la Chine et les États-Unis à l’heure actuelle.

À la base de ces problèmes se trouve une profonde méfiance à l’égard des motivations fondamentales de l’autre.

Les Chinois pensent que l’Amérique a un intérêt stratégique et, en fait, une politique à essayer de contenir la Chine, de la maintenir au sol et de l’empêcher d’être le faiseur de roi économique et géopolitique qu’elle aimerait être.

L’Amérique pense que la Chine veut promouvoir l’autoritarisme dans le monde et éradiquer les intérêts américains en Asie.

Bien que les deux puissent reconnaître l’importance de la relation pour la stabilité mondiale, ces positions idéologiques restent très difficiles à concilier.