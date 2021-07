Rencontre Biden-Merkel : Afghanistan, cybersécurité, Nord Stream

« Il y a toujours des problèmes dans les relations, c’est tout à fait normal parce que nous avons parfois tendance à avoir des points de vue, des perspectives et des intérêts différents et nous sommes différents en taille, en pouvoir et en vulnérabilités, etc. », a expliqué le responsable.

« Mais ce qui est important et n’a peut-être pas été entièrement vu de cette façon au cours des dernières années, c’est la façon dont vous traitez réellement les problèmes », a déclaré le responsable.

La visite de Merkel le 15 juillet à la Maison Blanche, la troisième fois qu’un dirigeant étranger rencontre Biden à Washington depuis qu’il est devenu président, intervient quelques mois avant les élections nationales allemandes. Merkel, la première femme à diriger l’Allemagne, a déjà annoncé son intention de se retirer après les élections de septembre.