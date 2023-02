Rencontre avec l’adolescent le plus grand du monde

Montréal –

Je savais qu’Olivier Rioux mesurait 7 pieds 6 pouces bien sûr.

J’avais lu sur lui et regardé des clips viraux de lui jouant sur le terrain de basket avec des coéquipiers beaucoup plus petits. J’avais souvent parlé à son père de la façon dont leur plus jeune fils continuait de surprendre tout le monde avec sa croissance incessante. J’ai demandé ce que c’était que d’avoir un membre de la famille dans le Livre Guinness des records du monde et ce que c’était que de gérer l’emploi du temps d’un jeune de 17 ans face à une augmentation de l’attention des médias.

Je suppose que je n’avais tout simplement pas réalisé ce que ce serait de se tenir à côté de quelqu’un de 7 pieds 6 pouces? J’étais en admiration.

Je mesure 5 pieds 4 pouces en revanche. Toute ma vie a été vue dans cette perspective. La vie est en quelque sorte conçue pour les personnes entre cinq et six pieds vraiment. Voitures, lits, portes, fenêtres, panneaux de signalisation, même la hauteur des branches d’arbres le long d’un trottoir. Quelque chose que je n’avais même pas envisagé jusqu’à ce que nous traversions le cœur de Montréal avec Olivier et je le regardais constamment se baisser parce que des branches lui frappaient la tête.

7 pieds 6 pouces est rare. Seuls six autres joueurs de la NBA ont atteint cette hauteur et Olivier Rioux est officiellement le “plus grand adolescent du monde”, selon Guinness, et semble encore grandir. Les médecins pensaient qu’il pourrait atteindre 6 pieds 5 pouces, mais ils étaient loin, de loin. Il y vient naturellement; toute sa famille est grande. Son père mesure 6 pieds 8 pouces, sa mère mesure 6 pieds 1 pouce et son frère aîné mesure 6 pieds 9 pouces.

Olivier est également en bonne santé. Il a eu des blessures mineures le long de sa courbe de croissance, mais il joue au basket-ball de haute intensité toute l’année, donc avec l’athlétisme viennent les blessures. Il sourit beaucoup, et quand je l’ai rencontré, cela nous a tout de suite réchauffé par sa gentillesse.

En quatre mois, je verrais Olivier quatre fois dans quatre villes. Je voulais avoir une vraie perspective de ce que c’était que de naviguer dans la vie à cette hauteur. Ce qui m’a frappé, c’est sa patience, sa gentillesse envers les étrangers et son confort dans sa peau.

Olivier joue au basketball pour Équipe Canada, Équipe Québec et est étudiant-athlète à IMG Academy en Floride. Il est un spectacle sur le terrain même parmi d’autres joueurs de très grande taille. Ignorer l’attention ébahie et se concentrer sur son jeu était évident lorsque je l’ai vu jouer aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022.

Quelques choses sont ressorties. Olivier a souvent besoin de s’asseoir sur deux chaises lorsqu’il est sur le court latéral entre les rotations de jeu ou d’entraînement. Il est tout simplement si grand. Ses chaussures sont massives, taille 20, même debout dans une ligne de ballerines, cela se démarque. Et, quand Olivier fait un high five à ses coéquipiers, il doit baisser la main. Olivier n’a jamais personne à “high” five. Je pense que ce serait difficile.

Passer du temps avec Olivier chez lui était rafraîchissant. Un adolescent typique, il est descendu après avoir fait la grasse matinée, il voulait nous faire une omelette aux flocons d’avoine à la banane qu’il avait perfectionné après avoir regardé un clip de cuisine sur TikTok. En se promenant dans sa cuisine, il était facile de voir les avantages de sa taille extrême. Tous ces placards hauts que la plupart d’entre nous n’utilisent pas ou ont besoin d’une chaise pour les atteindre, il les utilise fréquemment et facilement.

Il a traîné nonchalamment avec son frère aîné, nous a montré ses croquis et ses créations graphiques, il aime l’art.

Nous lui avons dit que nous voulions vraiment le présenter à un autre grand joueur de la NBA et quelques mois plus tard, nous l’avons fait. À Chicago, la rencontre d’Olivier avec l’icône du basketball canadien Bill Wennington était spéciale. Wennington a remporté trois championnats NBA avec les Chicago Bulls dans les années 1990 avec la dynastie qui comprenait Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman.

Olivier n’était jamais allé à Chicago, il n’avait pas assisté à un match de la NBA et il n’avait certainement pas rencontré une autre légende de 7 pieds de haut. Pendant deux jours, Bill Wennington et Olivier ont eu l’occasion de comparer leur empreinte unique dans le sport et dans la vie. Dans le stade, des centaines de personnes ont approché Olivier pour des photos et lui ont demandé quelle était sa taille et s’il était dans la NBA. Il a tout pris dans la foulée, un grand.

Et tandis que des inconnus approchaient Olivier et Bill sur le terrain avant et après le match, Olivier voulait juste prendre une photo avec la mascotte des Bulls – ils avaient à peu près la même taille.

L’avenir est grand ouvert pour ce jeune de 17 ans. Ses yeux sont rivés sur les cerceaux de la NCAA et à l’IMG Academy en Floride, il a une opportunité incroyable d’apprendre et de s’entraîner avec les meilleurs. Sur le campus, tout le monde connaît Olivier et ses camarades de classe et coéquipiers ne lui demandent pas de photos ni sa taille, il s’intègre sans spectacle. Vous pouvez sentir l’expiration de lui là-bas.

Je n’ai pas pris une seule photo avec Olivier jusqu’à la fin du tournage et quand Kirk notre directeur de la photographie et moi nous sommes dit au revoir et après les coups de poing et les meilleurs voeux, il a dit prenons une photo avec les palmiers de Floride. J’ai dit ok, juste un, et je me suis assuré que nous étions tous assis, je voulais que celui-ci parle de nous, et pas de la taille