PLUS de 60 enfants ont affirmé avoir vu un OVNI atterrir à l’extérieur de leur école lors de l’une des observations de masse les plus fascinantes de tous les temps.

Aujourd’hui, un documentaire de Netflix, Encounters, revient sur le cas des étudiants qui ont déclaré qu’un vaisseau spatial et un « être » avaient atterri du ciel au Zimbabwe.

Emma, ​​une ancienne élève, se souvient encore en détail de ce qu’elle a vu ce jour-là

Beaucoup considèrent la « rencontre » de 1994 comme la plus significative du XXe siècle, notamment en raison du nombre élevé de témoins.

Et près de 30 ans plus tard, de nombreux étudiants aujourd’hui adultes maintiennent leurs revendications extraordinaires.

Les sceptiques ont qualifié cette observation présumée de farce, d’hystérie collective ou ont simplement suggéré que les enfants avaient mal interprété ce qu’ils avaient vu.

Mais d’autres, dont des experts du documentaire, soulignent le caractère singulier de cette affaire.

La nouvelle série Netflix explore les événements du 16 septembre 1994 et cherche à savoir si les enfants peuvent être considérés comme des témoins fiables.

Il approfondit également quatre autres histoires étrangement similaires de personnes qui prétendent avoir eu des rencontres avec des formes de vie non humaines.

La série est sortie sur les écrans au moment même où deux soi-disant « cadavres d’extraterrestres » ont été exposés au public à Mexico.

Le passionné d’OVNIS, Jaime Maussan, les a présentés lors d’une audience au Congrès après qu’ils ont été découverts au Pérou et que des tests ont confirmé qu’ils n’étaient pas fabriqués par des humains.

Les enfants du Zimbabwe, désormais adultes, donnent des interviews inquiétantes où ils parlent de ce qu’ils ont vu ce jour-là.

Alors qu’ils se trouvaient à l’extérieur de l’école rurale d’Ariel à Ruwa, pendant leur pause matinale, ils ont déclaré qu’un objet était descendu du ciel dans un champ devant eux.

Tandis que certains s’enfuyaient, d’autres restaient pour regarder et certains décrivaient même des « êtres » sortant du ou des objets « disque d’argent ».

Les enfants, qui en ont parlé plus tard à leurs professeurs et à leurs parents, ont été longuement interviewés par des journalistes et même par un expert en psychiatrie de l’Université Harvard, le Dr John Mack.

Il a ensuite été critiqué pour avoir défendu les récits des enfants en tant que témoins crédibles, affirmant qu’ils ne présentaient aucun signe de maladie mentale et que cela semblait avoir été une expérience réelle.

Après que cet événement déroutant ait été largement rapporté, il a été supposé qu’environ 62 enfants âgés de six à 12 ans avaient tous des récits similaires de l’événement.

Bien que certains ne soient pas d’accord sur ce qu’ils ont vu, les descriptions d’un ou de plusieurs ovnis et d’une « figure extraterrestre » étaient, et sont toujours, incroyablement similaires.

Beaucoup ont été invités à dessiner ce dont ils se souvenaient, avec des croquis montrant ce qui ressemble à des extraterrestres avec de grands yeux noirs et des objets en forme de disque en vol stationnaire.

Emma, ​​une ancienne élève de l’école d’Ariel, se souvient : « Nous étions à la récréation. J’étais en 6e. Les professeurs avaient tenu une réunion rapide du personnel, donc Salma et moi étions en quelque sorte en train d’errer dans cette zone interdite.

« Et je me souviens qu’il y avait une lumière vive, tout près, juste au-dessus de l’herbe.

« Salma et moi avons en quelque sorte dit : « Ooh, qu’est-ce que c’est ? »

Salma a déclaré que la lumière avait disparu et réapparu, presque comme si leurs yeux leur jouaient des tours.

« Communication télépathique »

Le documentaire comprend des images prises après que les enfants ont affirmé avoir vu un OVNI, comme le dit Emma, ​​dix ans : « J’ai vu un petit objet planer, il était assez gros en fait.

« Et puis il y avait des petits tout autour. On aurait dit qu’ils changeaient de vaisseau spatial. »

Un autre ancien élève a décrit un « disque argenté brillant » avec des lumières.

Emma, ​​une adulte, fait des gestes sur le terrain à l’extérieur de son école, racontant ses souvenirs de la journée : « Il y avait juste ici les bateaux. »

Emma et Salma se souviennent alors d’avoir vu un « être » debout devant elles à l’extérieur de l’école, à quelques mètres seulement.

« Il n’y avait absolument aucun doute sur ce que nous regardions. »

« Il avait une très grosse tête, ovale… un menton pointu », a expliqué Salma.

Tous deux se souviennent d’être habillés en noir, et plusieurs étudiants du documentaire décrivent également une sorte de « communication télépathique ».

Une autre ancienne élève, Lisil, a déclaré qu’elle avait essayé de « vivre une vie normale et d’avancer », d’après son expérience, mais que cela lui était resté.

« Je pouvais entendre les autres enfants crier, pleurer, mais c’était comme si j’étais attiré par cet être. »

« Je me souviens avoir vu de grands yeux noirs. Je ne sais pas si c’était télépathique… mais le message dont je me souviens avoir reçu était que nous faisions du mal à la planète. »

D’autres étudiants partagent des récits similaires de ce qu’ils ont vu il y a près de 30 ans, comme ils l’ont fait lorsque cela s’est produit.

Ce n’est pas la première fois qu’ils ont l’occasion de raconter leur histoire.

L’année dernière, un film documentaire, Ariel Phenomenon, a été diffusé quelques jours seulement après une audience historique au cours de laquelle les chefs du renseignement ont avoué avoir eu 400 observations et 11 quasi-accidents avec des avions militaires aux États-Unis.

Le directeur d’Ariel Phenomenon, Randall Nickerson, a déclaré au Sun Online qu’il espérait que la conversation évoluerait dans la bonne direction pour que ceux qui ont vécu ces expériences soient entendus sans peur ni stigmatisation.

Il a ajouté que le phénomène OVNI est « mondial » et que « chaque pays dispose de ces rapports ».

« Nous devons être capables d’être honnêtes sur les expériences des gens et de dire ‘eh bien, peut-être que nous ne comprenons pas ce qui se passe' », a déclaré le cinéaste.

« C’est nécessaire à ce stade, nous le constatons de plus en plus à mesure que notre technologie se développe.

« C’est quelque chose dont nous devons discuter et explorer – et Ariel en joue un rôle important. »

