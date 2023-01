Renault réduit la participation de Nissan alors que les constructeurs automobiles révisent leur alliance de plusieurs décennies

Les logos automobiles Renault et Nissan sont photographiés lors du salon de l’automobile de Bruxelles le 9 janvier 2020 à Bruxelles. (Photo de KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Géants de l’automobile Renault et Nissan ont convenu lundi de restructurer leur alliance de plusieurs décennies, dans le cadre d’une décision qui verra Renault transférer 28,4% des actions de Nissan à une fiducie française, ont indiqué les sociétés.

Les droits de vote dans le trust seraient “” neutralisés “pour la plupart des décisions, mais les droits économiques (dividendes et produit de la cession d’actions) bénéficieraient toujours entièrement à Renault jusqu’à ce que ces actions soient vendues”, selon l’annonce de lundi. Renault demanderait au fiduciaire de vendre ces actions si “commercialement raisonnable” et dans le cadre d’un “processus coordonné et ordonné”.

L’accord attend toujours l’approbation du conseil d’administration, mais verrait la participation de Renault dans Nissan réduite d’environ 43% à 15%, ramenant sa participation à égaler la participation actuelle de la société japonaise dans Renault.

Les deux sociétés pourraient “exercer librement les droits de vote attachés à leur participation directe de 15%, avec un plafond de 15%”, ont indiqué les sociétés.

Les constructeurs automobiles ont signé leur coalition pour la première fois en mars 1999. L’accord de lundi intervient après des mois de discussions intenses.

Dans le cadre de l’accord, Nissan investirait également dans Ampere, la branche véhicules électriques de Renault, tandis que les deux sociétés se lanceraient dans des “projets opérationnels à haute création de valeur” en Amérique latine, en Inde et en Europe.