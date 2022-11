Renault prévoit d’exploiter la géothermie et d’aider la centrale thermique

Selon Renault, cette eau servira à répondre aux “besoins industriels et process de chauffage du site de Douai à partir de 2025”. La température de l’eau sera comprise entre 130 et 140 degrés Celsius.

Le PDG du groupe Renault, Luca de Meo, a décrit le programme prévu à Douai comme “l’un des projets de décarbonation les plus ambitieux sur un site industriel européen”.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’énergie géothermique fait référence à “l’énergie disponible sous forme de chaleur contenue dans ou évacuée de la croûte terrestre” qui peut être utilisée pour produire de l’électricité et fournir de la chaleur directe.

Autre part, le département américain de l’énergie dit que l’énergie géothermique “fournit de l’énergie renouvelable 24 heures sur 24 et émet peu ou pas de gaz à effet de serre”.

La nouvelle du projet géothermique de Renault avec Engie s’est accompagnée de détails sur d’autres projets centrés sur les opérations de décarbonisation de plusieurs installations industrielles du géant automobile.

En regardant la situation dans son ensemble, Renault dit c’est viser la neutralité carbone en Europe d’ici 2040 et dans le monde d’ici 2050.

Malgré ces objectifs, un cadre supérieur de l’entreprise a récemment déclaré à CNBC que l’entreprise considérait que le moteur à combustion interne continuerait à jouer un rôle crucial dans ses activités au cours des années à venir.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que le groupe Renault et la société chinoise Geely avait signé un accord-cadre non contraignant pour établir une société axée sur le développement, la production et la fourniture de “groupes motopropulseurs hybrides et ICE hautement efficaces [internal combustion engine] groupes motopropulseurs.”

S’adressant à Charlotte Reed de CNBC, le directeur financier de Renault, Thierry Pieton, a cherché à expliquer une partie du raisonnement derrière le partenariat prévu avec Geely.

“A notre avis, et selon toutes les études dont nous disposons, il n’y a pas de scénario où les moteurs ICE et hybrides représentent moins de 40% du marché à l’horizon 2040”, a-t-il déclaré. “C’est donc en fait… un marché qui va continuer à croître.”