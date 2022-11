Renault fait le pari que le marché des voitures à essence continuera de croître

Renault voit le moteur à combustion interne continuer à jouer un rôle crucial dans son activité au cours des prochaines années, selon un cadre supérieur du géant automobile français. Mardi, il a été annoncé que le groupe Renault et la firme chinoise Geely avait signé un accord-cadre non contraignant pour établir une société axée sur le développement, la production et la fourniture de “groupes motopropulseurs hybrides et ICE hautement efficaces [internal combustion engine] groupes motopropulseurs.” Selon Renault, lui-même et Geely détiendront une participation de 50% dans l’entreprise, qui comprendra 17 installations de groupes motopropulseurs et cinq centres de recherche et développement. S’adressant à Charlotte Reed de CNBC mardi, le directeur financier de Renault, Thierry Pieton, a cherché à expliquer certains des raisonnements qui sous-tendent le partenariat prévu avec Geely. “A notre avis, et selon toutes les études dont nous disposons, il n’y a pas de scénario où les moteurs ICE et hybrides représentent moins de 40% du marché à l’horizon 2040”, a-t-il déclaré. “C’est donc en fait… un marché qui va continuer à croître.”

En savoir plus sur les véhicules électriques de CNBC Pro

Le rapprochement avec Geely intervient alors que Renault étoffe ses plans pour créer une spin-off EV appelée Ampere. Selon Renault, la société française Ampere “développera, fabriquera et vendra des voitures de tourisme entièrement électriques”. Elle envisage une introduction en bourse sur Euronext Paris, qui aurait lieu au plus tôt au second semestre 2023, sous réserve des conditions de marché. Lors de son entretien avec CNBC, Pieton a évoqué le besoin, selon lui, de différents types de véhicules. “Il est très important d’avoir, en même temps, le développement de notre activité de véhicules électriques d’un côté – avec Ampere – et de construire une source durable d’ICE et de groupes motopropulseurs hybrides.” C’est pourquoi Renault entame un partenariat avec Geely, a-t-il ajouté, expliquant que cette décision représentait “un slam dunk absolu” d’un point de vue commercial et financier. En effet, selon Pieton, il a créé “un fournisseur leader mondial d’ICE et de groupes motopropulseurs hybrides avec environ 19 000 employés dans le monde, couvrant 130 pays”.

En savoir plus sur l’énergie de CNBC Pro

Dans des commentaires envoyés à CNBC par e-mail, David Leggett, analyste chez GlobalData, a noté que les constructeurs automobiles pouvaient toujours tirer des bénéfices de la vente de véhicules utilisant des moteurs à combustion interne. “Les marges sont généralement plus élevées que sur les véhicules électriques, qui sont relativement coûteux à fabriquer”, a-t-il déclaré. “L’écart finira par se réduire à mesure que les volumes de véhicules électriques augmenteront fortement et que les coûts unitaires des principaux composants de véhicules électriques chuteront de manière significative, mais il reste encore beaucoup d’activités rentables à faire sur les ICE et les hybrides et cela durera encore un certain temps”, a-t-il ajouté. “Les constructeurs doivent être flexibles dans leurs offres de groupes motopropulseurs en fonction des besoins du marché, qui diffèrent à travers le monde.” La concentration continue de Renault sur le moteur à combustion interne intervient à un moment où certaines grandes économies cherchent à s’éloigner des véhicules utilisant des carburants fossiles. Le Royaume-Uni, par exemple, veut arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et essence d’ici 2030. Il exigera, à partir de 2035, que toutes les nouvelles voitures et camionnettes n’aient aucune émission d’échappement. L’Union européenne, que le Royaume-Uni a quittée le 31 janvier 2020, poursuit des objectifs similaires. Aux États-Unis, la Californie interdit la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035.