PARIS: Le constructeur automobile français Renault et le spécialiste américain de l’hydrogène Plug Power se sont associés pour développer des véhicules utilitaires légers (VUL) fonctionnant à l’hydrogène, ont-ils annoncé mardi.

Les entreprises ont signé un protocole d’accord pour lancer une coentreprise 50-50 basée en France d’ici la fin juin, ciblant une part de plus de 30% du marché des véhicules utilitaires légers à pile à combustible en Europe, selon un communiqué conjoint.

La nouvelle a fait grimper les actions de Plug Power d’environ 16% pour atteindre un sommet sur plusieurs années de 62,65 $. L’action s’échangeait à un peu plus de 3 dollars fin 2019. Les actions Renault ont augmenté d’un peu plus de 2%.

La joint-venture combinera les capacités de fabrication de véhicules de Renault avec les connaissances en fabrication de piles à combustible et de systèmes à hydrogène de Plug Power, établissant un centre de fabrication de piles à combustible et de systèmes en France pour intégration dans les plates-formes LCV.

Le centre fournira également des systèmes de ravitaillement en hydrogène.

Plug Power, qui a une valeur marchande de plus de 25 milliards de dollars, affirme avoir déployé plus de 40000 systèmes de piles à combustible pour la mobilité électrique, plus que quiconque dans le monde, et est devenu le plus gros acheteur d’hydrogène liquide.

Renault, d’une valeur de marché de plus de 13 milliards de dollars, a vendu près de 3,8 millions de véhicules dans 134 pays en 2019. Il dispose de 40 sites de production et emploie plus de 180 000 personnes.

Santander a agi en tant que seul conseiller financier de Plug Power.