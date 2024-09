Renato Moicano sait pourquoi il combat Benoit Saint Denis : « Vous allez me forcer à dire des choses que l’UFC n’aime pas »

Renato Moicano n’a jamais été fan du combat de Benoit Saint Denis contre Dustin Poirier car, d’après le classement et l’expérience, le match n’avait tout simplement pas beaucoup de sens.

En réalité, Saint Denis semblait être une star montante, surtout avec l’UFC à la recherche de combattants commercialisables venant d’Europe et il a fait une bonne comptabilité avant de finalement subir une défaite par élimination directe au deuxième tour. Six mois plus tard, c’est Moicano qui a reçu l’appel pour affronter Saint Denis dans son pays d’origine dans le cadre de l’événement principal de l’UFC Paris samedi.

Tout comme lors du combat contre Poirier, Moicano connaissait le programme que l’UFC avait en tête avant que l’encre du contrat ne soit sèche.

« Vous allez me forcer à dire des choses que l’UFC n’aime pas », a déclaré Moicano en parlant à MMA Fighting. « Mais je pense que c’est ça : l’UFC aime Benoit Saint Denis. L’UFC veut pousser Benoit Saint Denis et c’est la vérité. Il est entré à l’UFC avec de très bonnes performances. Il a très bien battu ses adversaires mais il n’a pas affronté de grands noms. Se battre contre Dustin Poirier, ce n’est pas un combat facile à remporter. Combien de personnes combattent Dustin Poirier ? Poirier s’est battu [Conor] McGregor, il a combattu, nommez-le, dans la division 155, il a combattu tout le monde, c’est une légende.

« À 100 %, si vous gagnez contre Dustin Poirier, vous êtes dans une conversation pour le titre. C’est pourquoi Poirier après Benoit Saint Denis s’est battu pour la ceinture. Donc à 100 pour cent, ils essaient de pousser Benoit Saint Denis et je ne suis même pas en colère contre ça.

En tant que fan bien connu de gagner de l’argent, Moicano ne peut pas reprocher à l’UFC d’avoir investi dans un espoir talentueux comme Saint Denis dans l’espoir qu’il puisse devenir un tirage au sort à travers l’Europe.

Avec Conor McGregor porté disparu depuis 2021 et des champions d’Europe comme Leon Edwards ne détenant plus de titres, l’UFC a besoin de nouveaux noms à promouvoir et Saint Denis répond certainement à cette attente.

« Ce ne sont que des affaires », a déclaré Moicano. « Je sais que l’Europe est un marché énorme. Ils n’ont pas beaucoup de combattants européens qui réussissent très bien et Benoit Saint Denis est un combattant dangereux. C’est un combattant agressif et l’UFC l’aime bien. Il est jeune. Il est européen. Bon marketing, il peut gagner beaucoup d’argent pour l’UFC

« Mais devinez quoi ? L’UFC a appelé le mauvais gars parce que je vais là-bas et je le bats.

Une autre raison pour laquelle Moicano sait que Saint Denis reçoit un gros coup de pouce de la part de l’UFC est venue après avoir reçu l’appel pour que le combat serve d’événement principal à Paris samedi.

Sur le papier, Ciryl Gane, plusieurs fois challenger au titre des poids lourds, est un nom plus établi avec un plus grand public, mais il n’a pas été réservé pour l’UFC Paris. Au lieu de cela, il devait initialement affronter Alexander Volkov à l’UFC 308 jusqu’à ce que ce combat soit récemment abandonné en raison d’une blessure.

Pendant ce temps, Saint Denis n’a disputé que sept combats dans sa carrière à l’UFC, mais avec un style convivial pour les fans et le public français derrière lui, il a ce facteur « ça » que l’organisation adore.

« Je m’attendais à voir Ciryl Gane », a déclaré Moicano. « Il faut se demander pourquoi Ciryl Gane ne combat pas en France et [he was fighting in Abu Dhabi]. Cela n’a aucun sens pour moi. Le seul sens c’est qu’ils veulent construire [Saint Denis] reconstruisez-le et en ce moment, comme vous l’avez dit, beaucoup de gens y prêtaient attention. [my fight at] UFC 300.

« Mais encore une fois, je tire mon chapeau à l’UFC parce que l’UFC est le meilleur du secteur pour une raison. Mais je devrai encore leur prouver le contraire, ce n’est pas la première fois.

À vrai dire, Moicano dit qu’on a douté de lui toute sa vie et cela inclut même ses parents lui disant d’abandonner le combat alors qu’il essayait de se frayer un chemin dans le sport.

« Tous mes combats tout au long de ma carrière, j’ai toujours été l’opprimé », a déclaré Moicano. « De plus, en tant qu’athlète, chaque jour je me réveille et mon père et ma mère me disent ‘tu n’y arriveras pas, abandonne, essaie de trouver un travail’. J’ai dit non, un jour ils verront. Je ressens la même chose avec l’UFC.

«Je vais pousser, je ferai de mon mieux, j’obtiendrai des victoires et un jour, l’UFC devra me promouvoir comme je le souhaite. Et pour être honnête et juste, bien sûr de mon côté je pense qu’ils essaient de pousser Benoit Saint Denis mais c’est la France, le main event, le combat est à l’étranger, il va y avoir beaucoup de caméras, beaucoup d’attention, donc je dois juste gagner, être moi-même et faire ce que je fais.

Que les projecteurs soient braqués ou non sur Saint-Denis, Moicano sait que son travail reste le même.

Il n’a peut-être pas la foule de son côté et les probabilités indiquent qu’il ne devrait pas gagner, mais cela n’empêchera pas Moicano de faire tout son possible pour décrocher sa quatrième victoire consécutive à l’UFC.

« Je vais là-bas et je gagne », a déclaré Moicano. «Je fais tout ce que je dois faire pour être prêt pour le 28 septembre. Je n’essaie pas de m’entraîner très fort et de gagner chaque ronde au gymnase. Je ne me suicide plus comme avant. Je m’entraîne très dur, très assidûment, mais je m’entraîne comme je le dois, pour être au top de mes performances le 28 septembre. Je n’abandonne pas.

«Je vais là-bas pour apporter de la chaleur, apporter du spectacle et gagner. C’est la vérité. Je veux gagner. Je veux le bonus et je veux les doubles chèques.