Les écologistes locaux espèrent que la ville qui accueillera la COP15 ce mois-ci conduira à l’expansion de plus d’espaces verts à Montréal et à une plus grande implication des citoyens dans leur entretien. Ils veulent que les responsables du monde entier comprennent l’importance de soutenir la faune – non seulement à l’extérieur des villes, mais aussi à l’intérieur de celles-ci.