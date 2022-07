“Renaissance” de Beyoncé aurait fuité deux jours avant sa sortie

Euh, oh……..

L’album tant attendu de Beyoncé Renaissance arrivera finalement ce vendredi 29 juillet, mais il semblerait que l’album ait déjà fui outre-mer, selon certains internautes.

Les fans se sont rendus sur Twitter avec frénésie mercredi après que quelques adeptes des médias sociaux ont affirmé avoir repéré le 7e album studio du chanteur primé aux Grammy Awards dans des magasins à travers l’Europe.

Dans un tweet supprimé depuis mais capturé en capture d’écran, un utilisateur de Twitter aurait écrit :

Alors que certains stans ont exprimé leur enthousiasme à l’idée d’entendre le dernier projet de Bey deux jours avant la sortie officielle, d’autres membres de Beyhive ont exhorté les utilisateurs à s’abstenir de divulguer l’album.

“Tu ne peux pas leur dire de ne pas encore le vendre ?” a demandé un fan inquiet de Sasha Fierce sous le message. Pendant qu’une autre personne intervenait :

“D’accord, ouais. Vous n’êtes pas un vrai membre de la ruche si vous écoutez de la musique divulguée. Cette femme a mis son métier et nous a nourris. Le fait que les gens ne peuvent pas attendre un jour de plus est très révélateur.

Variété ont affirmé qu’ils avaient pu trouver des fichiers FLAC de haute qualité qui “ressemblaient certainement à l’album” dans un rapport qui qualifiait la fuite de Bey de sans précédent.

Eh bien, nous n’avons plus que deux jours avant la sortie officielle, alors je suppose que nous allons nous préparer jusque-là. Mais honnêtement, que serait un album de Beyoncé sans un brin de surprise, n’est-ce pas ?

Les fans ont certainement été choqués par la fuite, étant donné que Bey a été super furtive avec ses déploiements d’albums dans le passé. Vous vous souvenez de la sortie de nulle part de son album éponyme en 2013 ? Selon les rapports, certaines personnes impliquées dans le projet à succès ont dû signer des accords de non-divulgation juste pour garder les choses secrètes. Ainsi, certaines personnes en ligne se demandent comment celui-ci a pu passer entre les mailles du filet.

Plus tôt ce mois-ci, le natif de Houston a révélé la pochette et la liste des chansons du prochain album, qui comprendra 16 titres remplis de titres intrigants comme “L’Amérique a un problème », « Alien Superstar » et « Church Girl ». Renaissance comprendra également une liste de collaborations avec Drake, Donna Summers, The Neptunes et Tems qui devraient apparaître sur l’album.