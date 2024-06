Bran Stark a pris le trône de fer. GoJo a acquis Waystar Royco. Mais qui dirigera le Texas Renaissance Festival ? C’est la bataille au centre de « Ren Faire », la nouvelle série documentaire de HBO qui sera diffusée le dimanche soir dans le créneau convoité du réseau pendant les deux semaines précédant la saison 2 de « House of the Dragon ».

« On dirait que c’est leur calcul, celui de se rapprocher le plus possible de cette série », dit en riant le directeur de la série Lance Oppenheim.

« Ren Faire » peut avoir les chevaliers et les valets des « Trônes », mais la dynamique de pouvoir qui la traverse ressemble plus à « Succession ». Produit par Elara Pictures de Josh et Benny Safdie, le documentaire en trois épisodes est centré sur George Coulam, l’octogénaire iconoclaste fondateur du « plus grand parc à thème de la Renaissance du pays », qui accueille environ un demi-million d’invités chaque année pour s’amuser parmi des artistes costumés tout en grignotant des cuisses de dinde. et encourager les jouteurs.

Le festival génère suffisamment de revenus au cours de sa saison de deux mois pour justifier un personnel permanent. Non seulement cela, mais il dispose essentiellement de ses propres frontières et de ses propres forces de police opérant au sein de Todd Mission, dont Coulam est maire depuis des décennies. Mais le suzerain à la manière d’Oz se dit prêt à tirer profit de sa création unique en son genre, en sélectionnant quelques-uns de ses employés flamboyants pour prendre la relève.

George Coulam dans « Ren Faire »

« Fonctionnellement, il est un roi. Il a créé un véritable fief », explique Oppenheim, qui a été surpris par la rapidité avec laquelle il a accédé à Coulam lorsqu’il a commencé à filmer le festival. « La première chose qu’il m’a dite a été : ‘Je jouais le roi, mais maintenant je suis un vieil homme excité.’ Je veux trouver quelqu’un qui puisse s’occuper du festival. C’étaient les choses qui sortaient de lui. Il cherchait peut-être un exutoire – quelqu’un sur lequel il n’a aucun contrôle. Il n’a pas d’amis qu’il n’emploie pas.

Après le quotidien du parc à thème Xanadu de Coulam, « Ren Faire » se déroule avec une présentation hautement théâtrale, reflétant la fantaisie transportante que le festival lui-même promet aux visiteurs. La somptueuse photographie grand écran ressemble pratiquement au cinéma narratif. Oppenheim apporte également d’autres touches stylisées, comme un paysage sonore animé ponctué de cris et d’instruments de musique, ainsi que des interruptions scénarisées par un dragon farfelu.

« Je veux utiliser tout ce que nous pouvons faire de notre côté pour donner vie au festival. Comment faire en sorte qu’une foire ressemble à un film de Ridley Scott ou à « Barry Lyndon » ? » Oppenheim parle de donner au doc ​​un sentiment de décadence et de portée. «Je veux être avec ces employés dans leur espace libre.»

Une joute dans « Ren Faire »

HBO

L’éloignement de l’esthétique de la mouche sur le mur et de la tête parlante s’étend à la façon dont « Ren Faire » capture la vie professionnelle et personnelle des trois partis intrigants en lice pour hériter du royaume de Coulam. Oppenheim a pris soin de ne pas rester bouche bée dans son enquête journalistique. (La peur d’un sujet : « S’il vous plaît, ne faites pas ce « Roi Tigre ». ») Au lieu de cela, il a maintenu un dialogue avec les sujets, composant souvent des images qui, selon eux, traduisaient le mieux leur espace émotionnel.

C’est une philosophie de collaboration que le cinéaste de 28 ans a établie avec son premier long métrage documentaire, « Some Kind of Heaven », sur les routines d’introspection de The Villages, la plus grande communauté de retraités au monde. Il a approfondi cette approche avec « Spermworld » de cette année, centré sur trois hommes qui s’épanouissent dans l’écosystème non réglementé du don de sperme en ligne. Bien que les sujets de « Ren Faire » ne soient pas des acteurs de cinéma formés, ce sont des interprètes professionnels, chacun possédant un sens naturel du spectacle dont Oppenheim souhaitait s’inspirer.

« Ces personnes voient leur vie d’une manière extrêmement élevée. Je travaille avec eux pour leur montrer ce qu’ils ressentent », dit Oppenheim à propos des prétendants en guerre de Coulam. « Il y a certainement des coûts psychiques à vivre dans ce monde. Et ils en sont conscients. Et pourtant, ils reviennent volontairement au jeu. »

Une scène dans « Ren Faire »

HBO

Même si les factions rivales se sont ouvertes à lui, Oppenheim a évité de jouer un rôle de médiateur dans leurs jeux de pouvoir acharnés : « Ils savaient tous qu’ils ne s’aimaient pas, et ils ont laissé flotter ce drapeau. Très haut dans le ciel.

La querelle atteint un point critique dans la série lorsqu’un directeur de divertissement fidèle panique après que Coulam s’aligne avec un autre partenaire commercial – une explosion de gros plans troublants et de couleurs tournantes fournit un portrait orné de la mort de l’ego de l’employé. Oppenheim reconnaît librement que la scène a été mise en scène, chorégraphiée en partenariat avec son sujet. Ce n’est qu’une des nombreuses séquences lyriques de « Ren Faire » qui offrent aux habitants du festival une grande toile pour exprimer leurs ambitions royales.

« Pour les téléspectateurs exigeants, j’essaie de rendre cela aussi lisible que possible », a déclaré Oppenheim. « Le fait que ces gens soient enthousiastes à l’idée de projeter ces moments à l’écran avec moi ajoute un autre type de vérité documentaire. Cela ne le rend pas moins réel.

Jeffrey Baldwin dans « Ren Faire »

HBO

Ce désir d’explorer une réalité chorégraphiée est quelque chose qu’Oppenheim espère étendre à des éléments narratifs. Il envisageait de réaliser « The Age of Love », un drame sur le lieu de travail auquel Elizabeth Olsen était attachée pour jouer ; Finalement, Oppenheim a fini par quitter le projet.

« J’ai continué à essayer de trouver un moyen de me retrouver dans un lieu réel avec de vraies personnes et quelques acteurs. Les réalités de la production peuvent être difficiles à digérer pour les gens », a déclaré Oppenheim, citant l’influence du long métrage de science-fiction de Jonathan Glazer de 2013, « Under the Skin », dans lequel Scarlett Johansson jouait un extraterrestre parmi des acteurs non professionnels filmés avec des caméras cachées. . « Les films de fiction plus traditionnels m’intéressent bien sûr. Mais je pense que si j’invente des choses à partir de rien, il n’y a rien de inconfortable ou d’épineux là-dedans.

« Ren Faire » sera diffusé sur HBO et Max le dimanche 2 juin.