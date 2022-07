Remplissez votre sac de collations, les scientifiques doivent savoir à quel point la nature de la Colombie-Britannique est soignée

Enfilez votre short cargo et un chapeau à larges bords, les gens de partout en Colombie-Britannique ont de quoi explorer.

La Fédération canadienne de la faune et Conservation de la nature Canada organisent le troisième BioBlitz annuel du 28 juillet au 1er août.

Le blitz est une initiative scientifique citoyenne pancanadienne où les gens de tous les horizons sont encouragés à prendre et à soumettre des photos de plantes et d’animaux à l’aide de l’application iNaturalist Canada.

Grâce à l’application, les registres des espèces sont compilés puis analysés par des chercheurs, des scientifiques et des décideurs pour les aider à prendre des décisions éclairées sur la gestion de la faune.

« Les informations partagées ont un impact… elles sont très utiles », a déclaré Jensen Edwards de Conservation de la nature Canada.

Il a déclaré que les initiatives passées de science citoyenne ont aidé à identifier un habitat clé des papillons monarques, qui a ensuite été enregistré comme lieu de conservation afin de protéger la beauté en voie de disparition.

Au cours de l’événement 2021, les participants, jeunes et moins jeunes, nouveaux et expérimentés, ont enregistré plus de 35 000 observations de la nature et effectué plus de 4 200 observations d’espèces uniques.

Les données provenant de la foule recueillies lors du blitz seront utiles aux scientifiques et aux efforts de conservation partout au Canada.

Dans le passé, les participants ont documenté des plantes et des animaux rares, en voie de disparition et envahissants, a déclaré Edwards.

Si vous souhaitez chercher des bestioles et des plantes avec des copains, la Fédération canadienne de la faune a un catalogue pour trouver un Bioblitz dans votre région.

Emportez de l’eau, une collation et votre smartphone ou votre tablette, avec l’application iNaturalist téléchargée, et devenez un scientifique citoyen.

