Remplissez votre jardin d’automne de légumes et de plantes annuelles colorées | Divertissement/Vie

Les températures deviennent plus fraîches à mesure que nous avançons dans la saison d’automne, ce qui offre un répit bien mérité contre la chaleur pour nous et nos plantes.

L’automne est le moment idéal pour sortir dans le jardin. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est encore temps de planter des légumes de saison fraîche en Louisiane. Certaines options incluent les radis, le brocoli, les carottes, le chou, le chou-fleur, le chou frisé, la laitue et les légumes-feuilles comme le chou vert, la moutarde et les épinards. Ces cultures pousseront bien dans les températures plus fraîches et les jours d’automne plus courts. De nombreuses herbes, dont le basilic, la coriandre et le persil, peuvent être cultivées tout au long de l’automne. Ils peuvent tous être cultivés en pot ou dans votre jardin.

Les annuelles fournissent le plus de couleurs au paysage. Donc, si vous recherchez une touche de couleur, ajoutez des plantes à massif annuelles. Comme nous connaissons encore des températures dans les années 80, il existe des sélections d’annuelles de saison fraîche avec une plus grande tolérance à la chaleur qui se porteront également bien dans des températures plus froides.