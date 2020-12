1. Tout est dans les détails

Ephron était notoirement une réalisatrice très spécifique, aimant les petits détails pour ajouter de l’authenticité, en particulier lorsqu’il s’agissait d’établir New York City, l’un des grands amours de sa vie.

Pendant le tristement célèbre « ce caviar est une garniture! » face-à-face entre Joe et Kathleen, Ephron, elle-même gourmande, a insisté pour une somptueuse tartinade, et a même été contrariée que les avocats ne soient pas des avocats Hass. « Oh, c’est tellement triste », superviseur de scénario Dianne Dreyer se souvient le directeur en disant. (Ce morceau de garniture de caviar n’était pas dans le script original, d’ailleurs, Ephron l’ajoutant sur le plateau parce qu’elle trouvait le mot « garnir » drôle. Elle avait raison.)

Elle s’est même assurée d’avoir les mêmes extras en arrière-plan de diverses scènes pour que l’Upper West Side se sente comme une petite communauté; elle voulait que cela se sente vraiment vécu.

« Le plus qui joue le fleuriste [in the beginning of the film] est enceinte », a révélé Ephron sur le commentaire du DVD.« Nous avons mis un petit coussin dans son ventre. Et l’une des choses que vous verrez plus tard dans le film est que lorsque Meg achète des fleurs chez ce fleuriste, il y a un petit panneau dans la fenêtre qui dit: ‘C’est une fille.’ «