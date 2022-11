Remplir le blanc : pourquoi les manifestants en Chine brandissent des feuilles de papier blanches

Voulant envoyer un message au gouvernement chinois, les manifestants dans les villes du pays ont brandi des feuilles de papier vierges.

Il n’y avait ni texte ni symboles, ni images sur les pages – juste des rectangles blancs vides, censés être une métaphore de la censure de la dissidence par la Chine.

Pour Teng Biao, le sens était clair.

“Les gens peuvent lire derrière le papier vierge. La colère, le mécontentement et le désir de démocratie et de liberté. Tout est déjà là”, a déclaré Teng, un militant chinois des droits de l’homme, avocat et universitaire vivant en exil aux États-Unis, à CBC News. .

Les gens tiennent des feuilles de papier vierges lors d’une manifestation contre les mesures COVID-19 à Shanghai dimanche. Les manifestants de plusieurs villes ont également appelé à des réformes démocratiques, voire à la démission du président Xi Jinping. (Josh Horwitz/Reuters)

Les manifestations, qui ont commencé vendredi, étaient enracinées dans une volonté de lever les mesures de verrouillage du pays contre le COVID-19. Près de trois ans après le début de la pandémie, la Chine reste attachée à sa politique stricte «zéro-COVID», avec des bâtiments entiers et même des quartiers souvent verrouillés en cas d’infection, et des millions de personnes testées quotidiennement pour le coronavirus.

Mais certains ont blâmé ces restrictions pour l’incapacité des pompiers à sauver 10 personnes d’un incendie meurtrier dans la ville d’Urumqi, au nord-ouest, la nuit précédente, affirmant que certaines des portes et sorties du bâtiment avaient été fermées dans le cadre des mesures de verrouillage. Cela a déclenché cette dernière vague de colère.

Un policier demande à une femme de partir alors qu’elle brandit une feuille de papier blanche en signe de protestation mardi à Hong Kong, lors d’une commémoration pour les victimes d’un incendie à Urumqi, en Chine. (Tyrone Siu/Reuters)

Le mouvement, cependant, s’est rapidement transformé en un appel à plus de droits politiques : liberté d’expression, réformes démocratiques et même l’éviction du président chinois Xi Jinping, dans un défi sans précédent à son leadership.

Certains observateurs ont surnommé les manifestants – et les feuilles de papier blanc qu’ils brandissent – ​​la «révolution du papier blanc» ou «révolution A4», en référence à la taille du papier à en-tête.

Bien qu’il soit très peu probable que leur révolte bouleverse l’establishment politique chinois, les experts affirment que les manifestants envoient néanmoins un signal extraordinaire au Parti communiste au pouvoir – sans dire un mot.

“En fait, ils disent quelque chose sans rien dire”, a déclaré Dave Clark, professeur de sciences politiques à l’université de Binghamton à New York, qui dirige une projet de suivi des manifestations mondiales .

REGARDER | Des feuilles de papier blanches deviennent des symboles de protestation en Chine : Des feuilles de papier blanches deviennent un symbole de protestation en Chine Les feuilles de papier blanches sont devenues des symboles de protestation en Chine alors que des milliers de personnes appellent à la fin des politiques restrictives « zéro COVID » et à de plus grandes libertés dans un endroit où la censure est omniprésente et où la protestation peut être mortelle.

Des décennies de protestations sur papier

Des panneaux vierges ont été une caractéristique des manifestations, bien que rarement, depuis plus de 50 ans, y compris lors d’un sit-in effronté par des élèves du secondaire de Toronto en mai 1969.

“Ils portaient des pancartes vierges et ont déclaré que leur protestation n’avait aucun but et qu’ils ne s’attendaient à rien”, a rapporté l’Associated Press, ajoutant que le groupe avait refusé de bouger tant que leurs demandes n’auraient pas été satisfaites.

Aujourd’hui, ce symbole vide de défi est devenu un code pour les mouvements de protestation dans plusieurs pays.

En 2020, après que Hong Kong a imposé une loi sur la sécurité nationale interdisant les slogans de protestation, les manifestants pro-démocratie ont utilisé du papier vierge – y compris en plâtrant les murs avec des Post-it vides – pour signaler leur résistance à Pékin.

Le mur d’un café de Hong Kong, décoré de Post-it vierges, le 9 juillet 2020, dans le cadre d’une manifestation de soutien au mouvement pro-démocratie de la région. Des notes avec des mots d’encouragement pour les manifestants ont été retirées de peur que leur contenu ne leur cause des ennuis avec les autorités, et des notes autocollantes vierges ont ensuite été affichées comme un moyen de montrer leur solidarité. (Vincent Yu/Associated Press)

Des pancartes blanches unies sont à nouveau apparues plus tôt cette année lors de manifestations anti-guerre en Russie, où la police a arrêté des personnes portant des pancartes et des affiches – qu’ils aient ou non quelque chose d’écrit dessus .

Même les Britanniques se sont heurtés aux autorités pour avoir protesté avec une seule feuille de papier blanche. En septembre, alors que la police arrêtait des personnes protestant contre l’adhésion du roi Charles, un avocat qui s’était rendu sur la place du Parlement et avait brandi une feuille de papier vierge a été confronté à la police, qui lui a demandé de donner son nom et ses coordonnées.

Je viens d’aller à la place du Parlement & brandit une feuille de papier vierge. Officier est venu & ; demandé mes coordonnées. Il a confirmé que si j’écrivais “Pas mon roi” dessus, il m’arrêterait en vertu de la loi sur l’ordre public parce que quelqu’un pourrait être offensé. —@paulpowlesland

En Chine, les manifestants pensaient que les pages blanches pourraient fournir une certaine couverture s’ils étaient détenus par la police, a déclaré Teng. Après tout, qu’y a-t-il de politique dans un morceau de papier sans rien dessus ?

“Si vous avez une banderole ou un papier avec des mots comme” A bas le Parti communiste “ou” A bas Xi Jinping “, quelque chose comme ça, c’est super dangereux”, a déclaré Teng.

« Tenir une feuille de papier vierge est un moyen de réduire le risque politique et juridique : lors de l’arrestation ou de l’interrogatoire, les personnes [can] dire qu’il n’y a rien là-dedans.”

Solidarité sur papier

Les manifestations en Chine ont été plus modérées mardi, avec des policiers supplémentaires déployés dans les rues de Pékin et de Shanghai et des étudiants universitaires renvoyés chez eux afin de réprimer l’activisme sur leur campus.

Entre-temps, un important fabricant de papier en Chine a dû dissiper les rumeurs qu’il interdisait la vente de papier A4 pour empêcher les manifestants de l’utiliser pour partager leur message.

Les villes chinoises ont déployé des policiers supplémentaires cette semaine pour tenter de disperser les manifestations. Ici, des manifestants sont vus à Pékin dimanche. (Thomas Peter/Reuters)

Les censeurs éliminaient également frénétiquement les mentions des manifestations sur les plateformes de médias sociaux, bien que l’apparition d’un livre blanc lors de rassemblements dans différentes villes suggère que l’acte de défi s’était propagé plus rapidement que les autorités chinoises ne pouvaient le contenir.

“Ce genre de solidarité est le genre de chose qui est susceptible de mettre le gouvernement en alerte”, a déclaré Clark. “Peut-être même plus que les manifestations elles-mêmes.”