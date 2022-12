Remplir le bas pour Zach – Shaw Local

La mission de Zach Brokaw dans la vie était de rendre le monde plus agréable. Malheureusement, il est décédé à 20 ans après s’être endormi au volant. D’où la naissance de Stuff the Stocking pour Zach.

Zach était mon seul enfant. Cette collecte de fonds a été créée comme quelque chose de positif sur lequel se concentrer et un moyen de profiter à la communauté, tout en honorant quelque chose qui le passionnait. Zach était un Eagle Scout et, dès son plus jeune âge, il s’est senti obligé d’aider les autres.

Les dons recueillis financeront notre Share the Love Giveaway, lorsque nous surprendrons les gens tout au long du mois de février avec des actes de gentillesse aléatoires accomplis en sa mémoire.

Notre objectif est d’apporter de l’espoir dans le cœur des gens en ces temps incertains. Les bénéficiaires peuvent être des familles confrontées à des problèmes médicaux et/ou financiers, des anciens combattants, des sans-abri, des personnes âgées ou des personnes qui traversent une période difficile. Nous pouvons vous aider avec les réparations automobiles, les factures vétérinaires, les courses et plus encore.

En plus d’aider les familles locales, cette année, nous prêterons personnellement assistance aux familles vivant à Fort Myers Beach, en Floride, une région qui occupait une place très spéciale dans le cœur de Zach et qui a été détruite massivement par l’ouragan Ian.

Les dons peuvent être envoyés à Diane Brokaw, PO Box 762, Wonder Lake, IL 60097, ou via Zelle ou PayPal (en utilisant uniquement l’option “envoyer à un ami”) via dianebrokaw@juno.com.

Les dons de tout montant sont appréciés et seront acceptés jusqu’au 10 janvier. Pour toute question, appelez le 815-276-4194. ensemble nous pouvons faire la différence.

Diane Brokaw

Woodstock