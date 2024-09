Remplacer les aliments ultra-transformés peut réduire les risques

« Les aliments ultra-transformés sont partout, ils sont très accessibles, bon marché, pratiques et fortement commercialisés. En voici quelques exemples : boissons sucrées des plats préparés, des snacks salés (comme les chips), des céréales pour petit-déjeuner et des alternatives à base de plantes. On peut souvent les identifier grâce à une longue liste d’ingrédients sur l’emballage, avec beaucoup de marquage coloré, et certains d’entre eux avec des allégations nutritionnelles/santé telles que faible en gras ou riche en fibres.