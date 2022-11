Remplacement potentiel de l’Argentine pour le rôle de Giovani Lo Celso

Les préparatifs de l’Argentine pour la Coupe du monde se sont conclus par une victoire amicale contre les Émirats arabes unis à Abu Dhabi, 5-0. L’Albiceleste entre dans le tournoi comme l’un des favoris pour soulever le trophée tant convoité.

L’entraîneur-chef Lionel Scaloni, cependant, est loin d’être prêt dans sa tentative de mener l’équipe à sa troisième Coupe du monde. Il doit trouver comment remplacer Giovani Lo Celso, blessé, dans le onze de départ argentin.

La star de Villareal a fait partie intégrante de l’équipe depuis que Scaloni a pris le relais en 2019. Cependant, il a subi une blessure aux ischio-jambiers avec déchirure musculaire qui a mis fin à toute chance de sa participation au Qatar. Le milieu de terrain agile du pied gauche n’a eu d’autre choix que de subir une intervention chirurgicale. Il libère un énorme trou pour l’Argentine au milieu du parc.

Lo Celso a formé une grande entente avec Leandro Paredes et Rodrigo De Paul dans les trois milieux de terrain contrôlant le jeu et dictant la possession pour l’équipe sud-américaine. Scaloni avait précédemment mentionné que le joueur de 26 ans était irremplaçable en termes de football. Maintenant, la blessure oblige à remplacer l’irremplaçable.

Remplaçants potentiels de Giovani Lo Celso pour l’Argentine

Enzo Fernández

Le joueur de 21 ans connaît une saison formidable à Benfica. Désormais, une foule de géants européens, dont Manchester United, Liverpool et Barcelone, surveillent de près l’Argentin. Fernandez s’intègre parfaitement dans le système 4-3-3 préféré de Scaloni. Il fait sûrement partie des meilleurs joueurs à considérer pour une place dans le onze de départ.

Il a joué un rôle de premier plan pour Benfica, qui est invaincu en championnat national. De plus, Benfica a terminé en tête d’un groupe tant vanté de la Ligue des champions qui comprenait le PSG et la Juventus.

L’une des plus grandes forces de Lo Celso était sa capacité à rejoindre Messi dans le dernier tiers. C’est un élément clé de la série actuelle d’invincibilité de l’Argentine avec 35 rencontres. Alors que la starlette de Benfica joue un rôle plus profond, il a une excellente capacité de rétention du ballon avec une portée de passe envieuse.

Si le joueur de Benfica débute, cela pourrait signifier que Rodrigo De Paul joue un peu plus en avant lorsque l’Argentine est en possession du ballon.

Alexis MacAllister

Un autre joueur qui pourrait légitimement revendiquer une place dans le onze de départ serait Alexis Mac Allister. Comme Enzo, Mac Alliser réalise une excellente saison à Brighton. Le joueur de 23 ans a parfois joué le deuxième violon de Pascal Gross. Pourtant, cette saison, il a été une véritable révélation pour Roberto de Zerbi.

Mac Allister a été le point d’ancrage de l’équipe de Premier League et fait rarement une mauvaise passe. Il a également un œil sur le but et est adepte des coups de pied arrêtés. Essentiellement, il peut combler de manière transparente le vide sur lequel Lo Celso a prospéré.

Le père de Mac Allister, Carlos, a joué par coïncidence avec le héros culte argentin Diego Maradona à Boca Juniors au début des années 1990 lors du deuxième passage de ce dernier avec le club.

Mac Allister a débuté le match amical contre les Emirats Arabes Unis aux côtés de Paredes et De Paul. Finalement, Enzo Fernandez a également figuré.

Les autres

Après avoir été placé dans le groupe C avec le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite, il semble que Scaloni changera son onze de départ en fonction de l’opposition.

Messi et compagnie commencent leur campagne contre l’Arabie Saoudite. Alejandro ‘Papu’ Gomez est un bon choix si l’Argentine décide d’utiliser une formation plus offensive. Le joueur de 34 ans est avant tout un ailier. L’Albiceleste s’alignera donc en 4-2-3-1.

Exequiel Palacios du Bayer Leverkusen est une autre option pour Scaloni qui a brillé lors de son dernier match de Bundesliga contre le VFB Stuttgart. Il a récolté une passe décisive lors de la victoire de son équipe 2-0.

Guido Rodriguez pourrait également être une option formidable. Rodriguez peut jouer en tant que milieu de terrain défensif central. Leandro Paredes peut occuper un rôle de maintien tandis que de Paul se hisse dans un rôle avancé. Guido Rodriguez a également joué un rôle de remplaçant contre les Émirats arabes unis.

L’Argentine entame sa conquête de la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite le mardi 22 novembre.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire