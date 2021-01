Dans la foulée du gouvernement central indien interdisant le jeu mobile PUBG Mobile, le studio de développement de jeux indien nCore s’est associé à l’acteur de Bollywood Akshay Kumar pour annoncer un jeu de combat fabriqué en Inde, FAU-G. À ce moment-là, même si la maison de développement continuait de surfer sur une vague de sentiment nationaliste alimentée par les conflits frontaliers de l’Inde avec la Chine voisine, le PUBG Mobile interdit continuait de faire plus de manchettes et de battage médiatique autour d’un éventuel renversement de l’interdiction, que FAU. -G sautant et volant les gros titres de PUBG Mobile. Cela aurait peut-être dû être lu comme des signes clairs à ce moment-là, que la colline que le FAU-G de nCore devait gravir pour se faire aimer des joueurs allait toujours être mesurée par rapport à la montagne qui était PUBG Mobile, et c’est une recette pour une colline. trop raide pour monter.

Comprendre le Goliath

Pour comprendre pourquoi la stratégie générale n’a peut-être pas tout à fait fonctionné pour nCore et FAU-G, examinons d’abord exactement ce qui a permis à PUBG Mobile de se démarquer et de devenir aussi populaire qu’il l’a finalement fait. Créé par le développeur américain Brendan ‘Playerunknown’ Greene, PUBG a été initialement lancé pour PC et consoles en tant que nouveau format de survie unique. Des joueurs apparemment aléatoires sur Internet se réunissent dans une arène de 100 joueurs, et ils sautent tous d’un avion et sur une île – armés de absolument rien. De là, chaque joueur devait se faufiler pour ramasser des vêtements, des armes, des protections et plus, tout en convergeant continuellement vers le centre de cette île. Finalement, le dernier homme debout est jugé gagnant et récompensé par un dîner de poulet.

Le format a immédiatement séduit les joueurs sur Internet, puisant dans l’instinct très primitif de l’humanité: la survie. Lorsque le jeu est arrivé sur les téléphones mobiles, les joueurs potentiels avaient, pour la première fois entre leurs mains, un jeu mobile qui n’était pas un compromis, mais une représentation exacte du format original du jeu diffusé en premier sur les consoles de jeu. Cela a ouvert PUBG Mobile aux joueurs indiens, qui utilisaient tous déjà un smartphone (qui coûterait environ 10000 Rs en moyenne), puis se sont limités au plus petit groupe démographique qui possède des PC de jeu, des ordinateurs portables et des consoles (tous coûtant bien au-dessus de 50000 Rs à le moins). PUBG Mobile a fait irruption aux joueurs indiens et, grâce au soutien solide de PUBG Corp de leur écosystème de joueurs par le biais de tournois et de promotions, a conduit à la formation de groupes de jeux professionnels soutenus par des sponsors pour rivaliser avec des rivaux internationaux.

Du jour au lendemain, des adolescents armés d’un smartphone de villes de niveau 2 en Inde et au-delà se sont retrouvés non seulement au milieu d’une concurrence féroce, mais dans une profession qui n’aurait peut-être pas été possible avant que PUBG Mobile n’ouvre l’écosystème jusqu’à présent. Ceci, associé à un ensemble complexe d’accessoires, des saisons structurées, etc., a fait de PUBG Mobile non seulement un jeu, mais un monde entier dans lequel les joueurs peuvent se perdre. Seuls les autres géants du jeu tels que Activision avec Call of Duty Mobile et Garena avec Free Fire pouvaient espérer rivaliser avec PUBG Mobile et son monde offert, mais même CoD Mobile ne pouvait pas, parfois, correspondre au nom familier que PUBG Mobile est devenu.

Le mauvais côté de la table

Naturellement, lorsqu’un jeu appelé «FAU-G» a été annoncé juste après l’interdiction d’un jeu appelé «PUBG-G», la similitude a forcément forcé l’établissement de parallèles entre les deux. Peut-être que le fondateur de nCore, Vishal Gondal, savait mieux dès le début, mais d’ici là, le nom du jeu a été annoncé. S’exprimant dans une interview avec News18, Gondal avait déclaré en octobre 2020 que FAU-G ne serait pas un rival ou une alternative de PUBG Mobile. Au lieu de cela, Gondal a tenté de convaincre tout le monde que la dénomination du jeu et le moment de son annonce n’avaient vraiment rien à voir avec PUBG Mobile. Il voulait que FAU-G soit évalué en tant que tel, et il lui en était reconnaissant.

« Nous avons notre propre scénario, nos mécanismes de jeu sont différents. Notre scénario suit les activités de l’armée indienne », avait déclaré Gondal, avant d’ajouter: « Nos futures missions dans FAU-G pourraient inclure les conflits de l’Inde à Uri, Kargil, d’autres affrontements avec Pakistan et ainsi de suite. À l’avenir, nous allons certainement introduire une plus grande variété d’armes, et même un mode bataille royale. » Essentiellement, nCore de Gondal voulait scénariser un jeu qui serait basé sur des réalisations militaires du monde réel, peut-être dans l’espoir que la vague de sentiments anti-chinois qui prévaut dans tout notre pays aiderait le jeu à se démarquer.

Pour ce faire, FAU-G devait être absolument exceptionnel dans les départements de gameplay et de narration. Cela ne devait pas seulement être une expérience nominale, mais une expérience riche et stratifiée. On peut comprendre les limites d’une telle stratégie de jeu et pourquoi un monde entièrement ouvert dans le jeu peut avoir été restreint, mais le mécanisme global devait simplement être meilleur que ce avec lequel FAU-G a finalement fait ses débuts le 72e jour de la République en Inde, plus tôt cette semaine. . En fin de compte, même si Gondal garantit que FAU-G continuera d’ajouter au jeu de nouvelles armes, de nouveaux scénarios, des combats, des missions et même un mode bataille royale, on se demande si tout cela aurait dû arriver tout de suite, et dans le fin, tout cela serait une occasion manquée. Après tout, il est logique d’étendre un jeu qui compte des joueurs actifs. FAU-G étant un jeu fini et limité qui n’offrirait rien de nouveau si vous y jouiez la prochaine fois, il est très peu probable que les joueurs y reviennent encore et encore pour découvrir quelque chose de nouveau.

C’est ce dernier qui a servi de l’un des charmes de PUBG Mobile – quelque chose de nouveau, chaque fois qu’un utilisateur jouait au jeu. FAU-G, en se présentant comme un jeu basé sur des missions mais avec des éléments (très) limités à ses débuts, s’est fixé une tâche trop difficile et s’est fermement cimenté comme celui qui vivait dans l’ombre de PUBG Mobile, même en l’absence de ce dernier. Sans la date d’annonce et les similitudes de nom, et un lancement à part entière avec plusieurs missions et histoires élaborées à jouer, FAU-G aurait pu être un jeu très intéressant à jouer. Pour le moment, c’est malheureusement loin d’être le cas.