Suite à l’annonce lundi par Pat Sajak, animateur de « Wheel of Fortune », qu’il prévoyait de se retirer du jeu télévisé de longue date après la saison prochaine, il y a des spéculations sur qui pourrait remplacer l’homme de 76 ans.

L’hôte omniprésent Ryan Seacrest fait partie de plusieurs personnes envisagées pour son remplacement par le propriétaire de « Wheel of Fortune » Sony Group Corp, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Fox News Digital a contacté « Wheel of Fortune » et les représentants de Seacrest pour commentaires.

Seacrest a récemment quitté ses fonctions de co-animateur de « Live with Kelly and Ryan » et est retourné à Los Angeles.

L’HÔTE DE LA ROUE DE LA FORTUNE PAT SAJAK PARTAGE UN MOMENT ÉMOTIONNEL AVEC LE CONCURRENT

L’homme de 48 ans anime également « American Idol » et dirige le compte à rebours « Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve » chaque année depuis 2007, lorsque Clark a démissionné.

Sajak, qui anime « Wheel » depuis 1981, a fait son annonce lundi.

« Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait la dernière », a-t-il tweeté. « Ce fut une course merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. »

Les fans de l’émission ont également suggéré sur les réseaux sociaux que la fille de Sajak, Maggie Sajak, 28 ans, qui travaille comme correspondante de l’émission sur les réseaux sociaux et a remplacé Vanna White en tournant les lettres en 2019 et plus tôt cette année, pourrait prendre le relais de son père.

White n’a pas commenté si elle prévoyait de rester après la sortie de Sajak.

White a cependant partagé des mots d’encouragement en tweetant : « Quand nous avons commencé @WheelofFortune, qui aurait pu imaginer que nous y serions encore 41 saisons plus tard ? Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir partagé la scène avec vous pendant toutes ces années avec un plus à venir. Bravo à vous, @patsajak ! »