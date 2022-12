Remplacement de la climatisation pour le centre communautaire de Peachland “critique”

Le personnel du district de Peachland espère que le seul centre de refroidissement public désigné dans la communauté obtiendra une subvention de remplacement d’équipement.

Un rapport au conseil montre que deux unités de CVC vieilles de 30 ans au centre communautaire de Peachland doivent être remplacées.

Au cours de l’été, le service a été nécessaire à plusieurs reprises pour dépanner le système de climatisation.

« Pendant les épisodes de chaleur accablante, le système est encore plus essentiel pour faire fonctionner le seul centre de refroidissement public désigné de Peachland », a déclaré Cory Labrecque, directeur des services communautaires.

Le district a demandé à l’Union of BC Municipalities (UBCM) une subvention de 82 389 $ pour l’achat de nouvelles unités, le district contribuant 16 000 $ au coût total.

La subvention proviendrait du fonds de réduction des risques de catastrophe / d’adaptation au climat de l’UBCM, tandis que la part du district proviendrait du budget d’investissement 2023.

Le conseil s’inquiétait du succès de la demande de subvention.

«Nous avons une autre subvention liée au climat qui nous est accordée chaque année», a ajouté Labrecque. “C’est essentiellement quelque chose qui va aux gouvernements locaux, aux alentours de 80 000 $, donc c’est notre sauvegarde.”

Le directeur général du district, Joe Creron, a déclaré que le personnel du conseil expliquerait clairement son cas au gouvernement.

“Nous allons leur dire que s’ils ne financent pas cela, ils vont avoir un problème si nous avons un dôme chauffant car il s’agit d’une infrastructure essentielle.”

Le personnel s’attend à avoir des nouvelles sur la subvention de l’UBCM au début de la nouvelle année.

