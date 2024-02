Remplacement de George Santos et destitution de Mayorkas : bilan du matin

“Les démocrates reconquièrent le siège en disgrâce de l’ancien représentant George Santos”. Le verdict dans l’affaire de fraude civile de Donald Trump est attendu cette semaine. Et les scientifiques s’inquiètent à mesure que le Groenland devient plus vert.

Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

Ce que nous avons appris de l’élection spéciale pour remplacer George Santos

Le 3ème District de New York a un nouveau chef : ancien membre du Congrès démocrate Tom Suozzi, qui a battu le républicain Mazi Pilip lors d’élections spéciales hier. La course pour remplacer l’ancien représentant en disgrâce George Santos ne s’est déroulée que sur quelques semaines, mais pourrait indiquer ce qui va se passer au Congrès et lors d’autres élections à l’échelle nationale.

L’immigration a joué un rôle important dans les derniers jours de la campagne. Les Républicains ont reproché à Suozzi d’être un outil de « l’équipe » de gauche. Suozzi a riposté directement aux attaques du Parti républicain, reconnaissant l’afflux de migrants et soulignant que Pilip avait rejeté un récent accord bipartisan visant à renforcer les lois sur les frontières et l’asile alors qu’il l’approuvait. La volonté de Suozzi de s’attaquer à des questions épineuses pourrait constituer une stratégie efficace pour les démocrates.

La victoire de Suozzi a réduit la majorité républicaine à la Chambre de 219-212 à 219-213. S’il avait été au Congrès hier pour voter sur la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas (plus d’informations à ce sujet ci-dessous), ses efforts auraient échoué. Cela illustre l’ampleur d’un seul vote à la Chambre des représentants actuelle.

Mais il ne faut pas oublier que cette élection était spéciale. Et plusieurs facteurs qui ont contribué au résultat d’hier soir pourraient ne pas être aussi facilement reproductibles. Lire l’histoire complète pour plus de plats à emporter.

Plus, voir les résultats complets aux élections spéciales de la New York House.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Mayorkas, est destitué

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, est devenu le deuxième secrétaire de cabinet de l’histoire des États-Unis à être destitué après que les républicains de la Chambre des représentants ont réussi leur deuxième tentative de le destituer de son poste. Le premier vote de destitution du Parti républicain a échoué la semaine dernière.

Le vote d’hier, 214 contre 213, a vu les trois mêmes républicains – Ken Buck du Colorado, Tom McClintock de Californie et Mike Gallagher du Wisconsin – voter non pour la deuxième fois. Mais avec le retour du chef de la majorité, le représentant Steve Scalise, à Washington après avoir subi un traitement contre un cancer du sang, les Républicains étaient de retour en pleine force.

L’affaire est désormais portée devant le Sénat contrôlé par les démocrates, où Mayorkas sera probablement acquitté car il faudrait les deux tiers, soit 67 sénateurs, pour le condamner et le destituer. Le Sénat pourrait se saisir de la question au plus tôt après le 26 février.

Les Palestiniens fuient Rafah alors que l’ONU met en garde contre un “massacre”

Une attaque israélienne contre Rafah pourrait conduire à un « massacre », a prévenu hier l’ONU alors que certains Palestiniens commençaient à fuir la ville la plus au sud de Gaza. L’organisation a également déclaré qu’elle n’aiderait pas à l’évacuation si Israël poursuivait une offensive terrestre sur la ville.

Le Département d’État a déclaré qu’il examinait les informations selon lesquelles Israël aurait blessé des civils lors de son offensive à Gaza, dans le cadre d’un ensemble de directives garantissant que les destinataires d’armes américaines respectent le droit international. Cet examen intervient alors que le président Joe Biden exprime de plus en plus clairement sa frustration face à la conduite d’Israël pendant l’offensive. Suivez les mises à jour en direct.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas :

Cette carte interactive montre comment le conflit Israël-Hamas s’est étendu au-delà du Moyen-Orient.

Le lancement commercial d’un atterrisseur lunaire reporté

Une société basée à Houston prévoit désormais de lancer un vaisseau spatial vers la Lune très tôt demain, juste après 1 heure du matin (heure de l’Est), après avoir dû reporter un lancement prévu hier soir, a annoncé la NASA. Intuitive Machines espère que son vaisseau spatial, surnommé Odysseus, sera la première sonde commerciale à atterrir sur la surface lunaire. S’il réussit, l’événement serait le premier alunissage des États-Unis depuis plus de 50 ans. Voici quoi d’autre à savoir sur la mission.

Chuck Todd : Un référendum ou un choix

L’élection présidentielle de 2024 s’annonce comme une bataille entre le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump – plus généralement, un référendum sur l’autre. Cependant, s’il y a une chose que nous aurions dû retenir des dernières décennies, “c’est que le caractère compte rarement auprès des électeurs”, écrit Chuck Todd, analyste politique en chef de NBC News, dans une analyse. Les campagnes axées sur les personnages ont échoué à deux reprises contre Bill Clinton et contre Trump en 2016.

Biden veut que les électeurs regardent au-delà de son âge, mais Todd suggère une autre façon de les convaincre qu’il mérite d’être réélu. Lisez l’analyse complète ici.

Pourquoi le Groenland devient plus vert

On estime que 11 000 milles carrés de calotte glaciaire et de glaciers du Groenland ont fondu sur une période de 30 ans, entre les années 1980 et 2010, selon une nouvelle étude publiée cette semaine. Cela représente environ neuf fois la taille du Rhode Island et environ 1,6 % de la couverture totale de glace du Groenland. Les zones humides ont presque quadruplé à travers le pays au cours de la période étudiée.

Comparaison entre les classifications de couverture terrestre de la fin des années 1980 et de la fin des années 2010. Michael Grimes PhD / Université de Leeds

En regardant la carte ci-dessus, les changements dans le paysage du Groenland peuvent sembler minimes, mais l’un des auteurs de l’étude prévient que la perte de glace déclenchera d’autres réactions et, à son tour, accélérera le « verdissement » du Groenland. Pour un endroit souvent considéré comme le « point zéro » de la crise climatique, les scientifiques craignent des conséquences considérables.

La politique en bref

Enquêtes Trump : Le juge Arthur Engoron de l’État de New York devrait rendre son verdict d’ici la fin de la semaine dans l’affaire de fraude civile de 370 millions de dollars contre Trump et son entreprise. Et demain, Trump devrait assister à une audience dans l’affaire de l’argent secret contre lui à New York.

L’aide étrangère: Le Sénat a adopté hier matin une aide cruciale à l’Ukraine et à Israël et la Chambre est maintenant réfléchir à ce qu’il faut faire ensuite. Mais avant de continuer, le Président Mike Johnson souhaite une réunion en personne, en tête-à-tête avec Biden, a déclaré une source.

Dépenses de l’OTAN : Biden a réprimandé les remarques de Trump que la Russie devrait attaquer les pays de l’OTAN qui, selon lui, n’avaient pas suffisamment dépensé en matière de défense, estimant que cette suggestion était « anti-américaine ».

Le mois de l’histoire noire: Descendants de certains des plus éminents leaders des droits civiques des années 1950 et 1960 réunis à la Maison Blanche hier, certains se sont réunis pour la première fois dans la même salle.

Scandale Menéndez : Nadine Méndez a raconté une « fausse histoire de couverture » à propos de lingots d’or liés à un stratagème de corruption présumé impliquant son mari, le sénateur Bob Menendez, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un nouveau dossier judiciaire.

Choix du personnel : Le basket-ball villageois chinois devient national

Le ticket sportif le plus en vogue en Chine ces jours-ci est une version de base de la NBA, dans laquelle les joueurs sont des amateurs, le terrain est en plein air et les tribunes sont pleines. Les tournois organisés dans le petit village de Taipan sont visionnés en ligne par des millions de fans de cerceau à travers le pays. et ont même attiré des stars de la NBA. -Jennifer Jett, Éditeur numérique Asie

Dans le cas où vous l’avez manqué

Les renseignements militaires ukrainiens affirment avoir coulé le Caesar Kunikov, un grand Navire de débarquement russe utilisant des drones maritimes en mer Noire.

utilisant des drones maritimes en mer Noire. Un grimpeur professionnel reconnu coupable d’agression sexuelle une femme a utilisé sa renommée pour attirer des victimes à Yosemite, ont indiqué des responsables.

une femme a utilisé sa renommée pour attirer des victimes à Yosemite, ont indiqué des responsables. Un conducteur est décédé et cinq autres personnes, dont deux enfants, ont été blessées lorsqu’une voiture a percuté un hôpital d’Austin, au Texas.

et cinq autres personnes, dont deux enfants, ont été blessées lorsqu’une voiture a percuté un hôpital d’Austin, au Texas. Des tours inachevées à Los Angeles qui sont devenues une destination pour vandales, graffeurs et amateurs de sensations fortes en BASE jump ont coûté jusqu’à présent 3 000 heures de travail à la police, ont indiqué les autorités.

ont coûté jusqu’à présent 3 000 heures de travail à la police, ont indiqué les autorités. Selma Blair s’est excusée après faire un commentaire islamophobe en ligne écrivant qu’elle « a confondu par erreur et par inadvertance les musulmans avec les islamistes radicaux et les fondamentalistes ».

écrivant qu’elle « a confondu par erreur et par inadvertance les musulmans avec les islamistes radicaux et les fondamentalistes ». Un district scolaire de Floride tire le feu pour avoir demandé aux parents de consentir à ce que leurs enfants participent à la lecture d’un livre d’un auteur afro-américain.

pour avoir demandé aux parents de consentir à ce que leurs enfants participent à la lecture d’un livre d’un auteur afro-américain. Pour la première fois, une femme sera l’annonceur play-by-play pour une équipe de MLB.

pour une équipe de MLB. Selon les Centers for Disease Control and Prevention il n’a pas l’intention d’assouplir sa règle d’isolement de cinq jours pour les personnes testées positives pour Covid, malgré les informations selon lesquelles les responsables l’envisageraient.

