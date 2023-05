Remontez dans le temps pour le Festival de la citrouille Sycamore 2023 avec le gagnant du thème – Shaw Local

SYCOMORE – Le thème d’un garçon de 8 ans de l’école primaire du sud-est choisi pour le festival de la citrouille Sycamore de cette année offrira une chance en octobre aux décorateurs de citrouilles de remonter dans le temps.

Jeudi, « Pumpkins of History » a été annoncé comme thème du Fête de la citrouille sycomore 2023, le plus grand festival d’automne de Sycamore. L’annonce a été faite alors que des écoliers et leurs familles se rassemblaient sur la pelouse du palais de justice du comté de DeKalb à Sycamore. L’affaire familiale du centre-ville voit les enfants des écoles élémentaires présenter chaque printemps une idée de thème au comité de la fête de la citrouille Sycamore.

Le thème a été sélectionné parmi 73 candidatures provenant de sept écoles élémentaires différentes de la région de Sycamore.

Le gagnant du concours de cette année est Harrison Rowland, qui a déclaré avoir choisi « Pumpkins of History » pour sa candidature parce qu’il a déclaré qu’il croyait que l’histoire était importante et qu’il adorait en apprendre davantage sur le sujet.

Rowland a déclaré qu’il était surpris d’avoir gagné, mais gagner le concours sur le thème de la citrouille est dans sa famille. La mère de Rowland, Sarah Rowland a remporté le concours en 1997 avec le thème « Pumpkin Fiesta » et a déclaré que voir son fils gagner le concours thématique était « très excitant ».

« Nous aimons Sycamore et c’est une grande partie de cela », a déclaré Sarah Rowland.

Le 62e festival annuel de la citrouille Sycamore se tiendra du 25 au 29 octobre.

Les responsables du Sycamore Pumpkin Festival ont déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucun autre duo parent-enfant ayant remporté le concours thématique dans la longue histoire locale du festival.

Harrison Rowland, 8 ans, de Sycamore, a été annoncé comme le gagnant du concours thématique du Sycamore Pumpkin Festival 2023 pour son entrée « Pumpkins of History », le mercredi 17 mai 2023 devant le palais de justice du comté de DeKalb, 133 W. State St., à Sycamore . La mère de Harrison Rowland, Sarah Rowland, a également été lauréate du concours en 1997 avec son entrée « Pumpkin Fiesta ». (Camden Lazenby)

Harrison Rowland a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé de la façon dont il comptait décorer sa citrouille, mais en octobre, il y a une chose dont il a dit qu’il savait qu’il était excité : participer au défilé du Pumpkin Fest.

Allison Vavra, une élève de cinquième année de St. Mary’s Sycamore, et Finley McDonald, une élève de première année de l’élémentaire du sud-est ont été sélectionnées comme finalistes avec leur entrée de «Pumpkins Walk the Red Carpet» et «For the Love of Pumpkins», respectivement En tant que finalistes, Vavra et McDonald participeront également à la parade du festival de la citrouille Sycamore.

Les trois gagnants découperont également le gâteau géant, une tradition annuelle, lors de la cérémonie d’ouverture du festival cet automne.

Cindy Rowland, la grand-mère de Harrison Rowland a dit que c’était « très cool » de voir son petit-fils être annoncé comme gagnant du concours thématique.

« C’est une histoire de famille. Comme je l’ai dit, ils aiment vraiment le Festival de la citrouille », a déclaré Cindy Rowland.

Harrison Rowland a remporté un chèque de 50 $ pour sa participation gagnante, et son école – Southeast Elementary – recevra un chèque de 100 $ du comité du festival de la citrouille pour l’enrichissement des élèves.

Les finalistes Vivra et McDonald ont également remporté chacun un chèque de 25 $.