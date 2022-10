Remontée de Rory McIlroy au rang de numéro 1 mondial : que va-t-il accomplir ensuite après sa défense du titre de la CJ Cup ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième journée de la CJ Cup en Caroline du Sud, où Rory McIlroy a conservé le titre et est revenu au numéro 1 mondial.

Il ne faisait aucun doute que Rory McIlroy était capable de revenir au numéro 1 mondial, même s’il a été surpris par son retour rapide au sommet du sport.

Lorsque McIlroy a remporté la CJ Cup à Las Vegas en octobre dernier, sa 20e victoire historique sur le PGA Tour, le prix revenait simplement dans le top 10 mondial après plus d’un an d’incohérence avec son swing et ses résultats.

Avancez de 12 mois et McIlroy a défendu avec succès son titre, remportant une victoire d’un coup sur Kurt Kitayama en Caroline du Sud pour faire un début gagnant pour la saison 2022-23 du PGA Tour, avec son dernier succès le voyant également sécuriser le monde No 1 place pour la neuvième fois.

Kurt Kitayama (à droite) a raté de peu une première victoire sur le PGA Tour

Cette victoire fait suite à un retour gagnant à l’Omnium canadien RBC en juin et à un troisième titre historique FedExCup au Tour Championship d’août, ainsi qu’à des classements parmi les huit premiers dans les quatre tournois majeurs, avec quelques mois brillants suffisants pour devancer Scottie Scheffler et récupérer le numéro 1 pour le première fois depuis juillet 2020.

Peu de gens auraient pu prédire le 2022 que McIlroy allait avoir après un début d’année plutôt décevant, avec des classements parmi les 13 premiers lors de ses quatre premiers départs mondiaux suivis d’une semaine frustrante lors d’un championnat des joueurs affecté par les conditions météorologiques et d’une coupe manquée au Valero Texas Ouvert.

“Si quelqu’un m’avait dit le vendredi soir du Valero Texas Open quand j’ai raté le cut que je serais numéro 1 mondial d’ici octobre, je lui aurais demandé ce qu’il fumait parce que je ne l’aurais pas cru !” McIlroy a admis après sa défense du titre de la CJ Cup.

Rory McIlroy révèle ce que cela fait de revenir au numéro 1 mondial après avoir conservé le titre de la CJ Cup.

Une deuxième place au Masters la semaine suivante a lancé son année, tandis que la victoire de McIlroy au Canada en juin l’a vu dépasser Greg Norman au classement des victoires de tous les temps du PGA Tour la même semaine que la série LIV Golf Invitational, soutenue par l’Arabie saoudite. par l’Australien lancé.

McIlroy a estimé qu’il avait laissé échapper une opportunité pour un premier titre majeur depuis 2014 le mois suivant lorsqu’il n’a pas réussi à transformer une part de l’avance de 54 trous à l’Open en une cinquième victoire majeure, bien qu’il ait utilisé la déception comme motivation pour un dominant le deuxième semestre de l’année.

Le joueur de 33 ans est entré dans le championnat du circuit de fin de saison du PGA Tour septième au classement et six coups derrière Scheffler, quadruple vainqueur en 2022, pour se remettre de jouer ses deux premiers trous en quatre pour battre l’Américain. par un coup.

Le meilleur de l'action de la dernière manche du Tour Championship au East Lake Golf Club, où Rory McIlroy a remporté la FedExCup

McIlroy a voyagé à travers l’Europe pour afficher trois classements consécutifs parmi les quatre premiers du DP World Tour, avant de ramener sa forme au Congaree Golf Club la semaine dernière pour remporter une troisième victoire dans une année 2022 bien améliorée.

“Les trois victoires que j’ai eues doivent aller là-bas et les gagner, n’est-ce pas?” McIlroy a expliqué. “J’ai tiré 62 pour gagner au Canada, j’ai tiré 66 au Tour Championship et je suis sorti avec une avance aujourd’hui [Sunday of the CJ Cup] et a tiré quatre sous pour gagner.

“Je pense que cela a été la chose la plus satisfaisante. Je me suis mis en position toutes ces trois fois et je suis allé là-bas et j’ai fait le travail et j’ai fait ce dont j’avais besoin. Ce sont de grands progrès et de grands pas dans la bonne direction. “

Rory McIlroy a réussi quatre birdies dans une séquence de cinq trous sur son dos neuf, avant qu’une finition bogey-bogey ne le voie terminer un tour final 67

La prochaine apparition mondiale prévue de McIlroy est sur le DP World Tour lors du DP World Tour Championship de fin de saisonen direct sur Sky Sports du 17 au 20 novembrel’Irlandais du Nord étant actuellement en tête du classement de la saison et cherchant à remporter l’Ordre du mérite pour la quatrième fois.

Quand McIlroy le jouera après cela n’a pas encore été confirmé, les semaines et les mois à venir étant utilisés pour célébrer une année stellaire qui a été pleine de progrès et de points positifs.

“En pensant à ces 12 derniers mois, il y a beaucoup de gens qui méritent beaucoup d’applaudissements”, a admis McIlroy. “Je suis celui qui s’assied ici et les prend, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses dont les gens ne sont pas au courant.

“Toutes ces choses combinées sont tout aussi importantes que ce que je fais pour essayer d’obtenir ces victoires. C’est un effort d’équipe et je pense que chaque fois que j’y pense, c’est ce qui me rend un peu étouffé et émotif parce que c’est vraiment cool être dans ce voyage avec d’autres personnes avec qui vous voulez être dans le voyage.”

Rory McIlroy a célébré sa troisième victoire de l’année avec le caddie Harry Diamond

La série de bonnes performances de McIlroy signifie qu’il pourrait conserver son classement de n ° 1 mondial jusqu’en 2023, où il aura plus de succès – y compris un Grand Chelem tant attendu au Masters – dans sa ligne de mire.

“Ça vient d’être six mois fous”, a déclaré McIlroy. “J’ai compris certaines choses avec mon jeu et je viens de faire une très bonne course.

“Tout semble s’être réuni pour moi et aujourd’hui [CJ Cup victory] était juste une continuation de ce que je ressentais comme si j’avais joué ces derniers mois. Maintenant, il s’agit d’aller de l’avant et d’essayer de continuer.”