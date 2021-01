Le chorégraphe Remo D’Souza a finalement semblé bien remis de la récente crise cardiaque alors qu’il a été filmé lors d’une sortie avec sa femme Lizelle et son ami Aamir Ali lundi. La vidéo s’ouvre sur Remo parlant aux paparazzi alors qu’il sort de sa voiture et se dirige vers la voiture d’Aamir. Le chorégraphe les a accueillis avec un sourire et a remercié ses sympathisants et ses fans d’avoir prié pour son prompt rétablissement. Plus tard dans la vidéo, Aamir salue également les paparazzi et dit que Remo est un «surhomme».

Remo a souffert d’une crise cardiaque le 11 décembre 2020 et a été admis dans un hôpital, où il a dû subir une chirurgie d’angioplastie. Il a été libéré le 19 décembre.

Remo a été très actif sur les réseaux sociaux et continue de partager des aperçus de sa vie quotidienne. Récemment, il est allé vivre sur Instagram et a répondu à plusieurs questions que les gens se posaient sur sa santé. Dans la session en direct, il a partagé que de nombreuses personnes, même ses amis qui le connaissent depuis longtemps, pensent qu’il a eu une crise cardiaque à cause de la prise de stéroïdes. Il a nié ces rumeurs disant qu’il n’avait jamais pris de stéroïdes et ne consommait que des boissons protéinées pendant sa séance d’entraînement.

Plus tôt dans une interview avec Le Times of India, Remo a qualifié le jour de la période la plus effrayante de sa vie et a révélé que c’était assez choquant pour tout le monde car il surveille toujours son corps de temps en temps. Il a également ajouté qu’il s’agissait probablement d’une séance de pré-entraînement héréditaire ou d’un stress au travail. Le chorégraphe se rétablit bien et reprend sa vie normale.