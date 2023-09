Remix de Young Nudy ‘Peaches & Eggplants’ avec Latto et Sexyy Red

Young Nudy sort le remix tant attendu de son hit ‘Peaches & Eggplants’ assisté par 21 Savage avec Latto et Sexyy Red.

L’un des succès dormants de Song of the Summer est venu de Young Nudy, d’East Atlanta. Son dernier projet GUMBO a été salué par ses fans et est son meilleur projet aujourd’hui. « Peaches & Eggplants » a été diffusé dehors tout l’été et Slimeball a déclaré que le remix viendrait le moment venu.

Hier, Nudy a lancé le remix et, étonnamment, il ne présentait aucun rappeur masculin. Au lieu de cela, il a pris une direction différente et a accroché Latto et Sexyy Redd. Latto vise Coi LeRay’s le père Benzio rappe « Donne-moi ce cou comme Benzino ».

Il ne mange pas de chatte, il doit y aller Donne-moi ce cou comme Benzino Donnez-moi ce cou comme « Où va-t-il? » Un pouce dans mon derrière (Ayy, ça ressemble à ça vu de dos, juste ici, euh) Boaw, boaw, boaw, boaw, boaw, boaw (Hahaha) Les diamants frappent, bling-blaow, blaow-blaow, me glacent (Uh)

De plus, elle a inclus le cou mentionné précédemment dans sa publication Instagram faisant la promotion du remix.

Coi a sauté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour répondre à la piste demandant des photos de la mère de Lotto. Elle a même posté des SMS de son père à propos de la discorde. Même si nous ne dirons pas qu’elle est dérangée par les dissensions, elle tweete encore à ce sujet 24 heures plus tard.

Vous pouvez voir de quoi il s’agit en consultant le remix de Nudy ci-dessous.