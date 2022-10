Rémission du rhumatisme psoriasique : l’histoire d’un homme

C’était aussi isolant, dans le sens de ne pas connaître les gens qui pouvaient s’identifier. La plupart des gens de mon âge ne connaissent pas les copays et les perfusions et ce qu’est un rhumatologue, les analyses de sang, la navigation dans l’aspect assurance et l’apprentissage des médicaments. C’est écrasant.

Mais finalement, les traitements ont commencé à aider. Je suis entré en rémission par intermittence. Et fin 2021, j’ai commencé à recevoir une perfusion biologique qui a fait une énorme différence, une fois que mon rhumatologue a ajusté le dosage. J’ai commencé à avoir moins de douleurs articulaires et ma fatigue a également diminué. C’est probablement la plus longue que j’ai été en rémission.

Honnêtement, je me sens à nouveau comme moi-même. J’ai encore besoin de me détendre certains jours. Mais j’ai l’impression d’avoir l’énergie et la liberté de faire des choses que je n’aurais pas pu faire avant. Je prévois voyager beaucoup plus. Je peux aussi travailler plus d’heures, donc je peux mettre plus d’argent dans ma poche.

Cela a pris du temps, mais je suis vraiment heureux d’avoir trouvé le bon plan de traitement pour moi.