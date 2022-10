Rémission de la maladie de Crohn : qu’est-ce que c’est ?

Rémission biochimique. Cela signifie que vous êtes en rémission selon les tests de laboratoire, en particulier les tests sanguins et les analyses de selles. Votre gastro-entérologue devrait effectuer des analyses de sang pour surveiller votre niveau de protéine C-réactive, une substance inflammatoire, ainsi que des analyses de selles pour vérifier votre niveau d’une autre substance inflammatoire appelée calprotectine. Idéalement, les deux marqueurs devraient être bas pour que vous soyez en rémission biochimique.

Rémission endoscopique. La rémission endoscopique signifie que lorsque vous subissez une endoscopie inférieure (une coloscopie ou une sigmoïdoscopie), votre médecin ne voit aucun signe d’inflammation, d’ulcère ou de saignement. C’est un très bon signe que votre maladie est sous contrôle.

L’Organisation internationale pour l’étude des MII recommande aux médecins d’utiliser la rémission endoscopique comme objectif de traitement à long terme de la maladie de Crohn. En d’autres termes, le fait que vous vous sentiez mieux ne suffit pas. Les médecins devraient continuer à peaufiner votre traitement jusqu’à ce que vos intestins prouvent que vous allez vraiment mieux.

Au cours de votre endoscopie, votre médecin prélèvera probablement également de petits échantillons (biopsies) de votre tissu intestinal à analyser. Si aucune inflammation n’est visible au microscope, on dit que vous êtes dans rémission histologique. (L’histologie fait référence à l’examen microscopique des tissus.)

Rémission profonde. Si vous répondez aux définitions de la rémission endoscopique et clinique, félicitations. Vous êtes en profonde rémission. La recherche a révélé que les personnes atteintes de la maladie de Crohn qui atteignent une rémission profonde peu de temps après avoir été diagnostiquées et y restent pendant au moins un an sont moins susceptibles d’avoir une maladie avancée et des complications plus tard.