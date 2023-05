Remises jusqu’à 51 % sur les aspirateurs robots Ecovacs 2 en 1

Si vous voulez économiser du temps et des efforts, vous voudrez peut-être investir dans un robot aspirateur. Ces appareils peuvent garder vos sols propres et bien rangés, en travaillant pendant que vous vous occupez d’autres tâches ou même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Alors que certains modèles peuvent être assez chers – en particulier les modèles combinés aspirateur et vadrouille – Amazon propose actuellement des appareils Ecovacs 2 en 1 à prix réduit jusqu’à 690 $ en ce moment, ce qui en fait le moment idéal pour franchir le pas. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Si vous souhaitez obtenir la plus grande remise de la vente, passez à la caisse Ecovac Deebot X1 Turbo. Il offre une puissance d’aspiration impressionnante de 5 000 Pa et 180 minutes d’autonomie par charge. Il est également livré avec une station de nettoyage automatique qui lave et sèche les tampons de vadrouille et remplit l’eau afin que vous ne contaminiez pas à nouveau vos sols avec les dégâts qu’il a déjà ramassés. De plus, il dispose de capteurs pour aider à éviter les obstacles sur son chemin, peut créer des cartes en quelques minutes et offre même une commande vocale mains libres. Il coûte 1 350 $, mais pour le moment, vous pouvez l’obtenir pour 660 $ – c’est une économie de 690 $.

Et si vous souhaitez également profiter d’une base qui peut également vider automatiquement les débris de votre aspirateur, passez à la Deebot X1 Omni. Sa grande poubelle peut contenir jusqu’à 60 jours de saleté et de débris collectés, ce qui signifie que vous pouvez oublier le nettoyage pendant des semaines et laisser ce 2 en 1 gérer vos sols pour vous. Le modèle amélioré coûte généralement 1 550 $, mais il est actuellement réduit de 550 $.

Cependant, si vous recherchez un robot aspirateur solide à un prix inférieur, le N8 Pro Plus offre beaucoup pour l’argent. C’est à moitié prix en ce moment, faisant passer le prix de 700 $ à seulement 350 $. Il délivre jusqu’à 2 600 Pa de puissance d’aspiration, ce qui devrait encore être suffisant pour la plupart des dégâts, et il fonctionne jusqu’à 150 minutes par charge (et reprendra automatiquement là où il s’est arrêté s’il doit se recharger).

Des réductions sont également disponibles, alors assurez-vous de magasiner toute la sélection de vente sur Amazon pour trouver un appareil qui convient à votre maison et à votre budget. Et si aucun de ceux-ci ne vous convient, vous voudrez peut-être consulter notre tour d’horizon des meilleures offres d’aspirateurs robots pour trouver d’autres modèles qui valent la peine d’être saisis.