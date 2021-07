Remise en forme physique et apprentissage en ligne parmi les principales recherches Google en Inde pendant la pandémie

Il y a eu une augmentation massive des recherches liées à la forme physique, aux investissements financiers, au divertissement, aux recherches d’apprentissage en ligne au cours de la dernière année alors que les gens ont continué à s’abriter sur place et à travailler à domicile en raison de la pandémie de Covid en cours, a révélé un rapport lundi. . Le rapport InMobi, intitulé Search in India-2021 Trends Report, a présenté des informations sur l’évolution du comportement en ligne des internautes et leurs préférences de recherche à partir des données analysées entre avril 2020 et juin 2021. Au cours de cette période, il y a eu une augmentation de 125 % de les recherches liées à l’immunité, tandis que les recherches liées au fitness à domicile, telles que la danse en ligne et la salle de sport à domicile, ont respectivement augmenté de 28 et 14 fois.

La préférence d’investissement est passée des actifs physiques aux instruments financiers au cours de l’année écoulée et une préférence accrue pour l’utilisation des canaux numériques a été observée. Les recherches liées à la gestion d’actifs ont été multipliées par 13, tandis que celles liées aux paiements numériques ont continué de croître de 12%.

« Au cours des dernières années, la consommation de contenu numérique a considérablement augmenté. La pandémie a encore accéléré l’adoption du numérique, les gens passant beaucoup de temps sur leurs écrans de PC, de téléphones et de tablettes. Ces changements de comportement ont ouvert de nouvelles voies pour la publicité par recherche et ce sera peut-être l’un des moyens les plus efficaces pour les marques d’atteindre le bon public », a déclaré Rohit Dosi, directeur de la publicité Microsoft chez InMobi, dans un communiqué.

De plus, rester à la maison a entraîné une augmentation de la demande de services de livraison hyperlocale. Les recherches liées à la livraison de gâteaux ont augmenté de 15 fois, les gens célébrant davantage à la maison.

Avec les cinémas fermés, les concerts suspendus et les personnes travaillant à distance depuis leur domicile, il y a également eu une augmentation massive du volume de recherche de contenu de divertissement et de musique.

Le mot-clé « série Netflix la plus populaire » a été recherché 28 fois plus, tandis que « score de cricket en direct » a augmenté de 381 fois. Les recherches liées aux jeux en ligne ont connu une augmentation de 52%.

En outre, les recherches de contenu lié à l’éducation et à l’apprentissage en ligne ont également connu un pic massif. Il y a eu une augmentation de 367 pour cent des recherches liées à « l’apprentissage en ligne », tandis qu’une augmentation de 103 pour cent de celles liées à la « formation ».

« Le changement massif dans les habitudes de navigation et de recherche en ligne d’un individu a ouvert la voie aux marques qui cherchent à investir dans la publicité liée aux recherches. Il y a eu une croissance constante de la recherche en tant que support numérique sur PC et mobile en Inde, environ 25 % des dépenses liées aux médias numériques représentant la publicité liée aux recherches. Alors que certaines marques ont déjà commencé à tirer parti de ce média pour atteindre leurs objectifs commerciaux plus vastes, d’autres peuvent tirer parti de la publicité sur le Réseau de Recherche pour créer un parcours client plus intelligent afin d’atteindre le bon public, avec le bon message », a déclaré Dosi.

