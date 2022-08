Remise en forme Neeraj Chopra espère créer l’histoire

A nouveau en forme Neeraj Chopra peut créer un autre morceau d’histoire lorsqu’il participera au Meeting de la Diamond League à Lausanne vendredi.

Le lanceur de javelot champion olympique de 24 ans s’est remis de la blessure « mineure » à l’aine qu’il avait subie en remportant une médaille d’argent historique lors des Championnats du monde à Eugene, aux États-Unis, le mois dernier.

Une place parmi les trois premiers ici assurera à Chopra une place dans la finale de la Diamond League à Zurich les 7 et 8 septembre, car il occupe la quatrième place du classement avec sept points. Il avait terminé deuxième de l’étape de Stockholm — son tout premier podium — le 30 juin.

Les six premiers du classement participeront à la finale de Zurich. L’événement de Lausanne est la dernière étape qui a une compétition de lancer de javelot masculin.

Reste à savoir si Chopra continuera sa forme solide cette saison, après la rééducation d’un mois. Il peut devenir le premier Indien à remporter une réunion de la Ligue de diamant car le groupe de huit hommes ici n’est pas si fort.

Avant Chopra, le lanceur de disque Vikas Gowda est le seul Indien à avoir terminé parmi les trois premiers lors d’une réunion de la Diamond League. Gowda avait terminé deuxième à deux reprises – à New York en 2012 et à Doha en 2014 – et troisième à deux reprises – Shanghai et Eugene en 2015.

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo Jakub Vadlejch de la République tchèque, qui participe à Lausanne, est en tête du classement avec 20 points, suivi de l’Allemand Julian Weber (19 points) et du champion du monde Anderson Peters (16 points) de la Grenade.

Weber ne participera pas à Lausanne, tout comme Peters qui se remet d’une blessure après avoir été agressé à bord d’un bateau dans son pays au début du mois.

Un Keshorn Walcott de Trinité-et-Tobago en difficulté, champion olympique de 2012, est également dans la mêlée.

Trois athlètes qui sont en dessous de Chopra au classement de la Diamond League – les Lettons Gatis Cakss et Patriks Gailums, et Curtis Thompson des États-Unis – participent également ici.

Au début de la saison, Chopra avait déclaré qu’il aimerait bien faire lors des finales Diamond Leg.

Le meilleur de la saison de Chopra est de 89,94 m tandis que Vadlejch a un meilleur de la saison de 90,88 m et Walcott 89,07 m.

Ce sera la deuxième compétition de Chopra dans une réunion de la Diamond League cette saison. Avant cela, il avait terminé quatrième à Zurich en août 2018.

Il a participé à huit rencontres de la Diamond League jusqu’à présent – trois en 2017, quatre en 2018 et une cette année. Il a obtenu deux quatrièmes places, l’autre à Doha en mai 2018, où il avait lancé 87,43 m, avant de prendre la deuxième place à Stockholm.

Chopra s’était retiré du CWG de Birmingham (28 juillet-8 août) deux jours seulement avant le début de l’événement multisports car son équipe médicale lui avait conseillé un repos de quatre semaines. Il a ensuite suivi une rééducation en Allemagne.

« Je me sens fort et prêt pour vendredi. Merci pour le soutien tout le monde. Rendez-vous à Lausanne ! Chopra avait tweeté lundi.

Le médaillé d’argent de Birmingham CWG, Avinash Sable, était plus tôt parmi les participants au 3000 m steeple masculin, mais son nom n’est plus dans la liste.

