Remise des diplômes en personne; Sanofi et GSK rejoignent la lutte contre les vaccins

Ce week-end a vu le retour de nombreuses remises de diplômes en personne pour la première fois en un an, alors que les vaccinations augmentent régulièrement et que les restrictions relatives aux coronavirus s’atténuent dans tout le pays.

Le président de Purdue, Mitch Daniels, a dit aux étudiants que si une classe méritait une célébration telle qu’une cérémonie, «c’est vous».

La cérémonie à l’université de l’Indiana a eu lieu à l’extérieur, comme elle l’a fait à la Kent State University dans l’Ohio. Les cérémonies à l’université étaient également plus petites que les années précédentes.

Et à l’Université Vanderbilt, conférencier et immunologiste de premier plan qui dirige la réponse américaine au COVID-19, le Dr Anthony Fauci, a parlé virtuellement, décrivant les moments difficiles dans lesquels les diplômés se dirigeront après leurs services de début.

« Aucun étudiant datant de 100 ans … n’a connu ce niveau de perturbation dans ses années d’études », a déclaré Fauci. « Le monde a radicalement changé … Les ajustements que vous devrez faire dans le monde sont profonds. »

S’exprimant également à l’Université Emory en Géorgie ce week-end, Fauci a déclaré que la crise des coronavirus avait « mis en lumière les échecs de notre propre société ».

«La division sociale est contre-productive dans une pandémie», a ajouté Fauci. «Nous ne devons pas être en désaccord les uns avec les autres puisque le virus est l’ennemi, pas l’un de l’autre.»

Le CDC déclare le racisme une « menace sérieuse pour la santé publique » car le COVID-19 met en lumière les disparités

Également dans l’actualité:

►Le chef du comité consultatif indépendant sur les vaccins en Allemagne dit qu’il est probable que tout le monde devra se faire vacciner à nouveau l’année prochaine contre le COVID-19.

►Les vaccins actuellement disponibles ont montré au Royaume-Uni des signes d’efficacité contre le variant du coronavirus identifié pour la première fois en Inde, considéré comme un facteur majeur contribuant à la flambée des cas dans ce pays.

►Plus de 50% des résidents de Californie ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, selon le Los Angeles Times. Le plus grand État du pays se classe au 12e rang parmi tous les États en pourcentage de résidents vaccinés avec au moins une dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

►Samedi, le département de la santé publique du Massachusetts a rapporté que 352 patients atteints de cas confirmés de coronavirus ont été hospitalisés dans l’État, dont 97 se trouveraient dans une unité de soins intensifs. C’est la première fois que le nombre de patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs de l’État est inférieur à 100 depuis le 2 novembre 2020.

►La police tend la main aux villageois du nord de l’Inde pour enquêter sur la récupération de corps enterrés dans des tombes de sable peu profondes ou sur les rives du Gange. Il y a eu des spéculations sur les médias sociaux selon lesquelles il s’agit des restes de victimes du COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,9 millions de cas confirmés de coronavirus et 585900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 162,78 millions de cas et 3,37 millions de décès. Plus de 344,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 272,9 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 123 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37% de la population.

Sanofi et GSK rejoignent l’effort de vaccination COVID-19

Après avoir décidé l’automne dernier que leur candidat vaccin COVID-19 ne fonctionnait pas assez bien, les géants pharmaceutiques Sanofi et GSK ont amélioré la formulation et la paire est maintenant de retour dans le jeu des vaccins.

Tôt lundi, ils ont publié les résultats d’un essai clinique à mi-parcours de leur nouveau vaccin et ont annoncé leur intention de commencer un essai définitif avec 35 000 participants d’ici quelques semaines. Les sociétés ont rapporté que dans leur essai de phase 2, presque tous les 722 participants ont monté une réponse immunitaire après le deuxième de deux coups, sans aucun problème de sécurité significatif.

Le vaccin a été testé chez des adultes âgés de 18 à 95 ans, ceux de moins de 60 ans présentant une réponse immunitaire plus forte. Après une seule injection, les participants qui avaient déjà été infectés par le COVID-19 ont généré une quantité substantielle d’anticorps dits neutralisants, ce qui suggère que le vaccin pourrait bien fonctionner comme un rappel, ont déclaré les sociétés.

«Nos données de phase 2 confirment le potentiel de ce vaccin à jouer un rôle dans la résolution de cette crise de santé publique mondiale en cours, car nous savons que plusieurs vaccins seront nécessaires», Thomas Triomphe, vice-président exécutif et directeur mondial de Sanofi Pasteur, l’activité vaccins unité de Sanofi, a déclaré dans un communiqué.

Les entreprises ont retardé une version précédente de leur vaccin en décembre dernier, décidant qu’elle ne fonctionnait pas assez bien, en particulier chez les personnes âgées.

Alors que les États-Unis disposent désormais de tout l’approvisionnement en vaccins dont ils ont besoin pour le moment, la plupart des autres pays n’en ont pas, et d’autres injections seront probablement nécessaires dans l’année ou les deux prochaines, car de nouvelles variantes et le temps affaibliront la protection contre les premières doses.

– Karen Weintraub

« C’est un soulagement »: la campagne de vaccination cible la communauté hispanique mal desservie

Jorge Chavez a essayé pendant des semaines d’obtenir un vaccin COVID-19 par les voies habituelles. Mais le résident de Lake Worth Beach, en Floride, a déclaré qu’une barrière linguistique, des sites Web surchargés et un manque de documentation appropriée l’ont empêché d’obtenir un rendez-vous.

Cela a changé lorsqu’il est entré dans un supermarché d’El Bodegon et a rencontré un représentant du Caridad Center, une organisation à but non lucratif à l’ouest de Boynton Beach qui fournit des soins médicaux aux résidents à faible revenu.

En quelques instants, il a été inscrit pour un vaccin, et dimanche il est sorti de leur clinique soulagé d’avoir reçu sa première dose.

«Je suis heureux de l’avoir», a-t-il déclaré. «C’était difficile avant mais c’est un soulagement.»

Chavez était l’une des 600 personnes, la plupart hispaniques, qui se sont inscrites pour recevoir la première dose du vaccin COVID-19 de Pfizer dimanche à la clinique du Caridad Center, la dernière campagne de vaccination ciblant la population hispanique du comté.

La pandémie de coronavirus à travers la Floride continue de ralentir, alors même que les vaccinations languissent et que l’État continue d’ajouter plus d’infections que ses pairs plus peuplés.

L’écart racial et ethnique de l’État dans les vaccinations contre le COVID-19 a également montré d’autres signes de fermeture, les résidents hispaniques de l’État montrant une augmentation substantielle des vaccinations à compter de samedi.

– Andrew Marra et Chris Persaud, Palm Beach Post

Le chef du CDC défend le guidage simplifié des masques

La chef du CCDC a défendu dimanche le dernier assouplissement des mandats de masques et a déclaré que son agence travaillait sur de nouvelles orientations pour l’année scolaire qui débutera dans trois mois dans certains districts.

Le Dr Rochelle Walensky, dans une série d’entretiens avec des émissions de nouvelles du dimanche matin, a déclaré que «l’évolution de la science» avait motivé la décision de mettre à jour les directives du gouvernement pour permettre aux personnes pleinement vaccinées contre le COVID-19 de se débarrasser de leurs masques dans la plupart des circonstances. Walensky a nié que la décision était politiquement motivée alors que les Américains se lassent de porter des masques.

«À l’heure actuelle, les données, la science nous montrent qu’il est sécuritaire pour les personnes vaccinées de retirer leurs masques», a-t-elle déclaré sur «Meet the Press» de NBC News. « En tant que directeur du CDC, j’ai promis au peuple américain de vous transmettre cette science telle que nous la connaissons. »

Walensky a été interrogé sur « Fox News Sunday » si des changements sont à venir dans les lignes directrices pour les écoles, où les masques et la distanciation sociale restent des piliers politiques.

«Notre orientation scolaire pour terminer cette année scolaire ne changera pas et nous travaillerons sur l’orientation scolaire pour l’automne», a-t-elle déclaré. «Nous devons mettre à jour nos conseils scolaires, nos conseils en matière de garde d’enfants, nos conseils de camp, nos conseils de voyage. Nous avons beaucoup de travail à faire.

Walensky a déclaré qu’il était « prématuré » de déclarer la victoire sur la pandémie.

« Nous devons rester humbles. Nous avons eu beaucoup trop de courbes », a-t-elle déclaré. « J’ai un optimisme prudent, mais ma vigilance n’a pas changé. »

Les apprenants éloignés du lycée de Caroline du Nord exclus du bal, même s’ils étaient invités

Pour de nombreux étudiants, le bal est un souvenir essentiel du lycée, mais pour Isabella Killough, les projets de célébrer une dernière fois parmi ses amis n’étaient pas autorisés.

Aînée au lycée Burns à Lawndale, en Caroline du Nord, Killough n’a pas été autorisée à assister au bal le 1er mai parce qu’elle apprend à distance.

«J’étais très découragé parce qu’après une année scolaire folle, c’était quelque chose à espérer», a déclaré Killough. «Quand vous réalisez que vous ne pouvez pas participer à une chose normale, c’est vraiment triste.»

Des e-mails ont été envoyés aux élèves indiquant que les apprenants à distance seraient exclus des activités parascolaires, mais aucun n’utilisait le mot «bal».

Pourtant, Greg Shull, directeur des communications du district scolaire du comté de Cleveland, a déclaré que l’école avait toujours été transparente.

«Cette communication était bien au début de l’année scolaire», a déclaré Shull. «Ils ont décidé que si vous étiez un apprenant à distance et que vous vouliez participer à des activités parascolaires, vous devez être sur le campus.»

Le même conflit a été fait écho dans les districts scolaires du pays où les apprenants éloignés ont été exclus des bals dans le cadre de politiques limitant les activités parascolaires aux seuls étudiants en personne.

– Latrice Williams et Christine Fernando, USA TODAY Network

Contribuer: The Associated Press