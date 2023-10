Remington aurait conclu un accord pour commercialiser des armes aux enfants dans CoD

Les armuriers se réjouissaient du succès des grands jeux de tir à la première personne, car cela leur donnait la possibilité de commercialiser leurs armes sur un marché qui leur échappait, à savoir les enfants. De nouveaux documents montrent qu’Activision Blizzard a signé un accord avec le fabricant d’armes Remington Arms il y a plus de dix ans pour présenter ses armes dans des mégahits de jeux comme Appel du Devoir Guerre Moderne 2.

Freedom Group, qui a récemment déclaré faillite et a été démantelé pour être vendu, a conclu un accord secret avec les éditeurs de Call of Duty pour coller le fusil de combat adaptatif, alias ACR, dans le hit de 2009, selon un rapport de Le journal de Wall Street Lundi. Ce n’est qu’un exemple parmi une série de mémos de la fin des années 2000 et du début des années 2010 détaillant comment Freedom Group, la société mère de Remington à l’époque, tentait à plusieurs reprises de promouvoir ses armes auprès d’un public plus jeune.

Activision Blizzard et Remington n’auraient apparemment pas échangé d’argent dans le cadre de l’accord, et qui a obtenu quoi de l’accord est resté confidentiel. Pourtant, l’arme était largement présente dans certains des niveaux les plus populaires du jeu, tels que « Cliffhanger ». Les dirigeants du fabricant d’armes étaient bien sûr ravis que MW2 ait vendu 22 millions d’unités en 2013. L’ACR est également apparu dans le journal centré sur la Chine. Appel du devoir en ligne en 2012.

Gizmodo a contacté Activision pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas eu de réponse.

Ce n’est là qu’un exemple tiré d’une série de documents obtenus grâce à un procès intenté contre l’entreprise par les parents d’enfants tués lors de la fusillade de l’école de Sandy Hook en 2013. L’AR-15 utilisé par le tireur a été fabriqué par Remington. Les parents ont reçu un règlement de 73 millions de dollars de Remington à la fin de l’année dernière. Le Journal a reçu les documents de Josh Koskoff, avocat des parents impliqués dans ce règlement. Il a indiqué qu’il publierait certains de ces documents au cours des prochaines semaines.

L’entreprise a explicitement fait référence au marketing auprès des jeunes dans plusieurs de ses documents. Remington voulait « gagner notre juste part de ces jeunes consommateurs » et « créer une préférence de marque parmi la prochaine génération ». Le PDG de Remington Arms à l’époque, John Trull, a déclaré à d’autres dirigeants en 2010 que l’ACR avait ses propres adeptes parce qu’il s’agissait d’une arme très populaire auprès des joueurs de CoD.

Dans le même temps, l’arme ne s’est pas vraiment bien vendue dans le monde réel, et elle a même fait l’objet d’un rappel en 2010 après que le vendeur d’armes Bushmaster Firearms, également une société sous l’égide du Freedom Group, a découvert que l’arme pouvait tirer plusieurs coups en continu. , autrement connu sous le nom de slamfire. Trull a déclaré au Journal que les fans de CoD étaient « la seule chose positive que l’on avait à dire à propos de l’ACR ».

L’histoire de l’ACR n’est qu’un élément de la volonté de Remington de vendre des armes dans les jeux. Une note détaillant la « stratégie de jeu » de l’entreprise suggérait qu’avec « l’urbanisation et l’accès aux zones de tir/chasse en déclin, l’un des principaux moyens pour les jeunes tireurs potentiels d’entrer en contact avec des armes à feu et des munitions consiste à utiliser des scénarios de jeu virtuels ». Le mémo indique à quel point il était important de se distancier du jeu, en déclarant : « Un manque de marque directe nous aide à nous protéger des implications d’une approbation directe tout en bénéficiant des avantages de l’inclusion dans le jeu. »

Les compagnies d’armes font constamment de la publicité auprès des jeunes. L’année dernière, le fabricant d’armes WEE1 Tactical a lancé son JR-15, une version du fusil AR-15 standardisée pour les jeunes. Le JR-15 a été commercialisé à côté d’un crâne de dessin animé avec des tétines roses et vertes dans la bouche. L’entreprise a été très critiquée pour ce marketing, mais elle n’a pas cessé d’essayer de promouvoir l’arme avec un marketing axé sur les « valeurs familiales américaines ».

Les éditeurs de jeux vidéo ont entretenu des relations secrètes avec les fabricants d’armes pour intégrer des armes réelles dans les jeux. C’est apparemment par souci de réalisme, mais dans des cas comme celui-ci, l’objectif des fabricants d’armes était clair. Il existe également un lien préoccupant entre le Forces armées américaines et développeurs de jeux de tir à la première personne. Arts électroniques annoncé en 2013, il cesserait de payer les fabricants d’armes pour représenter des armes à feu dans les jeux.

Remington appartenait autrefois à la société de capital-investissement Cerberus jusqu’à ce que ce groupe dépose son bilan en 2020. Depuis lors, Freedom Group a été rebaptisé Remington Outdoor Company. Activision Blizzard, en revanche, attend avec impatience son Rachat de 69 milliards de dollars par Microsoft. Les développeurs du prochain reboot de Modern Warfare, Guerre moderne 3, avoir effectivement confirmé nous verrons le retour de l’ACR.