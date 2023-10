Remettre les pendules à l’heure – Enjeux mondiaux

DHAKA, Bangladesh, 9 oct (IPS) – Cette année, trois des six régions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) élisent de nouveaux directeurs régionaux (DR). La région de l’Asie du Sud-Est (SEARO) est composée de seulement 11 États membres, mais abrite pourtant plus d’un quart de la population mondiale. Deux États membres du SEARO, le Népal et le Bangladesh, ont désigné leurs candidats pour concourir au titre de RD.

J’ai le privilège d’être le candidat désigné du Bangladesh.

L’élection du SEARO RD a généré une quantité surprenante d’attention et de couverture médiatique, et plusieurs publications régionales et internationales de premier plan ont publié des articles exprimant leur inquiétude quant à ma candidature et leurs doutes quant à mon aptitude à assumer ce rôle.

En construisant leur argumentation, ces articles s’appuient sur des préjugés préjudiciables et perpétuent des stigmates et des stéréotypes néfastes.

Le premier argument est que, parce que ma mère est première ministre du Bangladesh, ma nomination doit être alimentée par le népotisme.

Même si j’accepte qu’il soit inévitable que je fasse l’objet d’une plus grande surveillance en raison de la position de ma mère, ce qui est malheureux, c’est l’effacement de mes années de travail, d’études et de réalisations.

Bien qu’ils soient du domaine public, les articles évitent de mentionner mon travail avec le programme de santé mondiale de Chatham House ou leur Commission pour la santé universelle.

Ils ignorent que j’ai été conseiller auprès du DG de l’OMS pour la santé mentale et l’autisme, ou que je suis membre du groupe consultatif d’experts de l’OMS sur la santé mentale depuis près d’une décennie.

Ils ne mentionnent pas que je suis conseiller en chef du plan stratégique national pour la santé mentale du Bangladesh, ni que j’ai été expert technique pour la loi nationale sur la santé mentale du Bangladesh de 2018.

Ils ignorent aucun de mes engagements d’enseignement et n’informent pas leurs lecteurs que l’OMS m’a récompensé en 2014 pour l’excellence en santé publique.

Les articles oublient également de mentionner que je termine actuellement mon doctorat en éducation (EdD) en leadership organisationnel. Il s’agit d’un doctorat praticien en résolution de problèmes complexes pour améliorer la performance des organisations et des individus.

Comme d’innombrables femmes à travers le monde en témoigneront, nous sommes malheureusement habitués à des normes différentes lorsque nous sommes comparés professionnellement aux hommes. L’effacement manifeste et intentionnel de mon expérience, et la réduction qui en résulte de ma simple fille de ma mère, est du sexisme et doit être dénoncé comme tel.

Les articles continuent de semer le doute quant à savoir si le domaine d’études et de travail que j’ai choisi – la psychologie – est une spécialisation appropriée pour une personne en lice pour le rôle de RD.

Lorsque j’ai commencé ma carrière, je savais qu’il y avait beaucoup de travail à faire pour intégrer les questions de santé mentale. La stigmatisation persistante qui entachait la santé mentale était dangereuse et préjudiciable, et j’ai décidé d’essayer de remédier à cela. Dans le contexte des cultures sud-asiatiques, les discussions ouvertes et honnêtes sur la santé mentale étaient malheureusement taboues. Après de nombreuses années de travail acharné, nous avons réussi à changer quelque peu cette situation, mais je reconnais qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

C’est à cette stigmatisation que se nourrissent les commentateurs lorsqu’ils insinuent que d’autres aspects de la science médicale sont préférables aux spécialistes de la santé mentale lors de cette élection.

L’OMS elle-même nous rappelle qu’elle « continue de travailler avec ses partenaires pour garantir que la santé mentale soit valorisée, promue et protégée » et qu’« une personne sur huit dans le monde vit avec des problèmes de santé mentale ».

Compte tenu de cette réalité, il est hautement irresponsable de la part de ces articles de continuer à minimiser le travail des psychologues et autres spécialistes apparentés.

Au nom de l’ensemble de ma profession, je voudrais le déclarer haut et fort : les spécialistes de la santé mentale ne sont en aucun cas inférieurs ou inadaptés à des rôles de leadership dans le domaine de la santé publique. En fait, je soutiens qu’il est souhaitable qu’une personne ayant une telle expérience puisse siéger à la table des dirigeants aux côtés des technocrates et des bureaucrates existants au sein de l’OMS.

Enfin, certains reportages sur les élections du SEARO RD affirment sans fondement que le Bangladesh mène une campagne politique de pression et de coercition pour assurer la victoire de son candidat.

Franchement, le manque de confiance de ces commentateurs dans les États membres du SEARO est épouvantable. Chaque État membre dispose de la liberté et de l’indépendance nécessaires pour évaluer les candidats et faire un choix éclairé. Aucune campagne d’alarmisme n’y changera rien.

Au lieu de présenter des articles politiques axés sur des individus, un écrivain responsable présenterait à juste titre le choix de cette élection comme celui d’un choix politique entre les candidats du Bangladesh et du Népal.

Cela permettrait de déterminer de manière plus raisonnable lequel de ces deux pays a les meilleurs résultats en matière de santé publique, et donc le plus susceptible de faire de meilleurs choix pour la santé publique de la région. Je suis fier des nombreux succès de mon pays en matière de santé publique et je suis fier d’avoir été nommé par le Bangladesh au poste de directeur régional de l’OMS SEARO.

La réaction que nous observons dans cette campagne réaffirme deux vérités malheureuses. La première est que la remise en question du statu quo dans les grands réseaux et organisations mondiaux bien établis génère toujours une réaction partisane. La seconde est que les femmes qui se disputent des postes de pouvoir dans les grandes institutions se heurtent à une opposition mêlée d’une vicieuse tendance au sexisme. Dans cette campagne, nous avons un cocktail toxique des deux.

Mais je ne reculerai pas. Je continuerai à défendre les intérêts des plus vulnérables d’entre nous, je continuerai à faire part à mes voisins régionaux de ma vision de notre avenir commun et je continuerai à me battre pour ce que je pense être juste.

Mon message aux commentateurs alarmistes est simple : n’ayez pas peur d’une femme ou de son expérience, n’ayez pas peur des spécialistes de la santé mentale et faites confiance aux États membres pour prendre la meilleure décision pour eux-mêmes.

Saima Wazed porte plusieurs chapeaux, notamment celui de président du Comité consultatif national pour l'autisme et les TDN du Bangladesh, de président de la Fondation Shuchona et d'ambassadeur thématique pour la vulnérabilité pour le Forum des personnes vulnérables au climat.

