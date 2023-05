Remettre les gens au travail pourrait entraîner une réduction d’impôt préélectorale, selon le ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les plans visant à réduire le nombre de personnes économiquement inactives après Covid pourraient permettre à Rishi Sunak de proposer une réduction d’impôt préélectorale, a suggéré un ministre.

Le secrétaire au Travail et aux Pensions, Mel Stride, a insisté sur le fait que « le jeu n’est pas joué » pour les conservateurs lors des prochaines élections de Westminster malgré une raclée aux élections locales en Angleterre.

Les conservateurs ont perdu plus de 1 000 sièges au conseil dans une série de résultats meurtriers la semaine dernière, mais M. Stride a prédit que les élections générales – qui devraient avoir lieu l’année prochaine – pourraient se dérouler bien mieux pour le parti, au pouvoir depuis 13 ans.

« Je crois qu’il y a de nombreuses raisons de dire pourquoi le jeu n’est pas en place et il y a tout à jouer », a-t-il déclaré.

M. Stride a fait valoir que l’un des moteurs « les plus importants » pour potentiellement arracher la victoire au Labour, qui a actuellement environ 16 points d’avance sur le parti de M. Sunak dans les sondages d’opinion, serait de remettre les gens au travail après Covid.

L’ancien ministre du Trésor a suggéré que le retour sur le marché du travail des 650 000 personnes qui ont quitté le marché du travail pendant la pandémie pourrait permettre au chancelier Jeremy Hunt de réduire considérablement le taux d’imposition de base avant les prochaines élections.

M. Stride – un allié clé de M. Sunak, ayant aidé à mener sa campagne pour le chef conservateur – a été chargé de proposer des initiatives politiques qui peuvent aider à inciter les plus de 50 ans et les autres qui ont quitté le marché du travail pendant le coronavirus à reprendre le travail.

S’exprimant lors d’un déjeuner de correspondants politiques au Parlement jeudi, le député du Central Devon a déclaré: « L’un des éléments les plus importants de notre succès, si tel est le cas, sera ce que moi et le chancelier ferons, en particulier autour de l’économie et de l’économie. inactivité. »

Citant les 650 000 personnes qui sont devenues économiquement inactives pendant Covid, il a ajouté: « Si nous pouvons remettre toutes ces personnes au travail, cela augmentera la taille de l’économie d’environ 0,2%, ce qui réduira le besoin d’emprunt de 11 milliards de livres sterling. , ce qui suffira à déduire 2 pence du taux d’imposition de base.

« Donc, ce que je fais, c’est remettre les gens au travail parce que le travail est très bon pour les gens.

« Mais (c’est) également offrir au chancelier la plus grande flexibilité possible lorsqu’il s’agit d’installer son stand cet automne et au printemps qui suivra. »

Le chancelier Jeremy Hunt aurait plus de « plus de flexibilité » avec un effectif plus important, a déclaré le ministre (fil de sonorisation)

Il a déclaré plus tard que plus d’un tiers de ceux qui avaient quitté leur emploi pendant la pandémie avaient repris le travail, déclarant qu’il restait « 400 000 à partir ».

M. Stride a déclaré aux journalistes qu’il pouvait voir un « chemin étroit vers la victoire » pour M. Sunak après les élections locales.

Il a cité l’échec des travaillistes à obtenir une victoire de plus de 10 points sur les conservateurs et le rôle joué par le vote tactique comme raisons de sa réflexion.

M. Stride a déclaré que « l’énorme quantité » de votes tactiques – où les électeurs se rassemblent derrière un parti ou un candidat pour empêcher un autre qu’ils aiment moins de gagner – observée lors des élections municipales était susceptible d’être « évincée » lors des élections générales, avec un « resserrement » potentiel des sondages d’opinion.

Répondant aux questions après son discours, le haut responsable conservateur a déclaré que, tant qu’il y aurait des questions quant à savoir si le Parti travailliste pourrait remporter la majorité, son parti continuerait à « exploiter » la possibilité que Sir Keir Starmer puisse conclure un accord de coalition afin de faire les numéros et le mettre dans Downing Street.

Sir Keir, interrogé par les radiodiffuseurs cette semaine, a refusé à plusieurs reprises d’exclure la conclusion d’un pacte avec les libéraux démocrates si les travaillistes ne parvenaient pas à obtenir la majorité.

Cela vient après que le chef travailliste Sir Keir Starmer a vu un coup de pouce lors des résultats des élections locales (fil de sonorisation)

M. Stride a déclaré: «Je pense qu’à l’approche des élections, à moins que les travaillistes ne soient clairement sur la bonne voie pour une bonne victoire solide, je pense que vous verrez entrer en jeu tous ces débats, que mon parti exploitera.

« Si vous votez pour le Labour, avec quoi allez-vous vous retrouver ? Étant soutenu par le Scottish National Party (SNP), allez-vous vous faire soutenir par les Verts ou les Lib Dems ?

« Je pense qu’il y a beaucoup d’eau dans le moulin politique qui découle de cette question où nous sommes en quelque sorte seuls dans ce sens tactique, ce qui pourrait ne pas être inutile. »

Ailleurs, M. Stride a refusé de se joindre aux critiques des conservateurs de droite à l’encontre des fonctionnaires.

Interrogé sur son point de vue sur le travail avec la fonction publique, il a déclaré que les fonctionnaires peuvent faire « beaucoup de choses » s’ils sont bien gérés et si les ministres « traitent les gens avec respect » et soulèvent les questions de manière professionnelle lorsqu’ils sont mécontents.

Les commentaires interviennent après la démission de l’ancien vice-Premier ministre Dominic Raab après qu’un rapport sur sa conduite a révélé qu’il s’était comporté envers ses collaborateurs d’une manière qui pourrait être considérée comme de l’intimidation.

M. Raab, qui avait également été secrétaire à la justice avant de démissionner, a ensuite riposté à ce qu’il a qualifié de fonctionnaires « activistes » qu’il a accusés de travailler contre lui.