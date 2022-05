Remettre le Canada dans la diplomatie arctique

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a radicalement changé la politique arctique. Il a également rompu 25 ans de coopération avec le Conseil de l’Arctique, le principal mécanisme du Canada pour mener la diplomatie dans l’Arctique.

Environ 40 % du territoire du Canada se trouve dans l’Arctique. À côté de la Russie, le Canada possède également le plus grand littoral de l’océan Arctique. Son leadership diplomatique devrait être proportionnel.

Outre la souveraineté et la sécurité intérieures de l’Arctique, la sécurité régionale dépend également du vaste territoire arctique du Canada. Une fenêtre sur la géopolitique mondiale, un leadership stratégique et d’importants investissements dans les infrastructures sociales, économiques et de défense sont essentiels pour que le Canada défende sa propre sécurité dans l’Arctique et les intérêts de ses alliés.

Le Canada a un précédent historique en tant que chef de file des relations internationales dans l’Arctique. La diplomatie canadienne avisée et persistante, dirigée par la gouverneure générale Mary Simon, a culminé avec l’inauguration en 1996 du Conseil de l’Arctique, le principal forum intergouvernemental de promotion de la coopération dans l’Arctique. Depuis lors, la politique étrangère du Conseil de l’Arctique axée sur le laser du Canada s’est calcifiée en vision tunnel, plaçant le Canada en décalage avec l’évolution de la géopolitique de l’Arctique.

La guerre en Ukraine a forcé le Conseil à faire une pause, son avenir incertain alors que les questions de savoir quand et comment reprendre la coopération diplomatique avec la Russie et les implications de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN perdurent. Mais la sécurité n’a jamais fait partie du mandat du conseil. Le sentiment dominant était que le fait d’amener les activités de l’OTAN dans l’Arctique compromettrait la coopération pacifique créée par le conseil. L’ascension de l’OTAN dans l’Arctique est maintenant un fait accompli. De même, des observateurs d’États non arctiques comme la Chine soulèvent des questions sur la coopération. La Chine a des investissements de plusieurs milliards de dollars dans des projets d’infrastructure et d’énergie russes dans l’Arctique ; que la coopération se poursuit.

Un Conseil de l’Arctique bouleversé a laissé la diplomatie arctique du Canada sans prise de tête à une époque de réalignement géopolitique spectaculaire. Le Canada doit rapidement pivoter en élargissant sa diplomatie en matière de politique étrangère dans l’Arctique et en respectant ses engagements nationaux. Échouer sur ces moyens signifie que les États arctiques et non arctiques aux vues similaires combleront cette lacune.

Les murmures sont déjà évidents. En septembre, l’annonce du pacte AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie a coïncidé avec une offre du plus haut commandant militaire britannique d’« aider le Canada à faire ce qu’il doit faire en tant que pays arctique ». Et en janvier, un rapport du département américain de la Défense sur les investissements chinois dans l’Arctique a déclaré que bien que les nations arctiques soient globalement riches, les régions arctiques « souffrent souvent de niveaux de pauvreté plus élevés en raison de la discrimination historique à l’égard des populations autochtones, des infrastructures limitées et de l’éloignement des principaux centres de population. ” Le rapport recommandait que l’aide américaine soit « étendue à d’autres régions comme le nord du Canada ».

Le Groenland, comme le Canada, son voisin nord-américain de l’Arctique, possède une pléthore de minéraux essentiels dont le monde a besoin, veut et espère se protéger. Pour soutenir ces efforts et d’autres efforts de construction de la nation, le Groenland investit près de deux milliards dans les aéroports, les télécommunications, l’hydroélectricité, les hôtels et d’autres infrastructures. Ses efforts nationaux transforment l’Arctique nord-américain en un épicentre recherché pour le commerce, le tourisme et la sécurité énergétique mondiale. Les États-Unis ont un accord bilatéral sur les minéraux essentiels avec le Groenland pour soutenir son pivot loin de la Chine. À l’inverse, la Chine veut les minerais du Groenland et a activement cherché à investir dans les infrastructures et les projets miniers groenlandais.

Les États-Unis se sont également engagés dans un programme enthousiaste de diplomatie douce, notamment le renforcement de la collaboration dans la recherche minière et la représentation diplomatique officielle à Nuuk (cinq employés à plein temps). La représentation américaine est située dans un quartier diplomatique groenlandais en plein essor aux côtés de l’Islande, et inclura bientôt l’UE et le Royaume-Uni.

Lors de la conférence annuelle d’Arctic360, Kenneth Hoegh, représentant du Groenland au Canada et aux États-Unis, a souligné l’enthousiasme de son pays pour une plus grande coopération avec le Canada, citant la représentation américaine à Nuuk comme un exemple positif. Une mission canadienne au Groenland aiderait à renforcer la coopération et les relations arctiques nord-américaines plus larges avec l’Arctique nordique, et en tant que fenêtre sur la géopolitique mondiale, la diplomatie extra-arctique du Canada (Asie-Pacifique) pourrait bien passer par l’Arctique.

L’imposant territoire arctique du Canada et sa préséance dans la diplomatie de premier plan dans l’Arctique créent une base solide pour ses affaires urgentes. Nous devons le faire:

Produire une politique étrangère stratégique pour l’Arctique définissant le rôle, le leadership, l’orientation et les contributions nationales du Canada;

Soutenir un groupe de réflexion sur l’Arctique axé sur les politiques pour faciliter la diplomatie de la voie II ;

Créer un ambassadeur autonome de l’Arctique ;

Renforcer la coopération nord-américaine dans l’Arctique et la diplomatie nordique dans l’Arctique;

Établir une représentation diplomatique à temps plein à Nuuk et faire pression pour une représentation groenlandaise au Canada;

Veiller à ce que notre stratégie sur les minéraux essentiels inclue le Nord, en utilisant cet avantage pour la coopération bilatérale et sous-régionale dans l’Arctique et en faisant progresser nos intérêts étatiques non arctiques ; et

Construire une infrastructure arctique stratégique multi-utilisateurs et polyvalente.

Les défis arctiques sont grands. Il est temps que le Canada se mette au travail.

