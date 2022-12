Remettre la transparence des données entre les mains des consommateurs avec le dernier tableau de bord de sécurité et de confidentialité de Galaxy – Samsung Global Newsroom

Dans notre monde de plus en plus connecté, les données alimentent presque tout ce que nous faisons. Cela affecte la façon dont nous recherchons, achetons et apparaissons en ligne, et cela influence même le fonctionnement de nos appareils. Alors que les gens sont de plus en plus conscients de la nécessité de protéger leurs informations personnelles, ils se rendent également compte qu’il s’agit d’un bien précieux qui peut être utilisé pour améliorer leurs expériences en ligne. Recherche récente ont constaté que plus de la moitié (53 %)1 des consommateurs mondiaux estiment que l’échange de données est important pour le bon fonctionnement de la société. Presque autant (47%)1 sont heureux de partager des données avec des entreprises en échange d’un avantage clair.

En ligne avec cette, Les utilisateurs de Samsung Galaxy peuvent décider qui voit leurs données et comment elles sont utilisées. Dans le cadre de la dernière mise à jour de One UI 5, le tableau de bord de sécurité et de confidentialité sur les appareils Galaxy a été mis à niveau pour rendre la sécurité des données encore plus facile à gérer.

Les menus de sécurité et de protection des informations personnelles ont été fusionnés, donnant aux utilisateurs une vue des informations qui peuvent être à risque. Dans un endroit pratique, le tableau de bord peut afficher l’état de sécurité des éléments de sécurité, permettre aux utilisateurs de modifier rapidement les paramètres et les aider à gérer les risques de manière plus transparente. Les éléments qui peuvent avoir le plus grand impact sur la sécurité numérique — y compris l’écran de verrouillage, les comptes, la recherche SmartThings, la sécurité des applications et les mises à jour — sont désormais accessibles instantanément en haut du tableau de bord, et des alertes intuitives rouges, jaunes ou vertes indiquent les problèmes en un coup d’œil et fournissent des indicateurs clairs en cas de problèmes de sécurité. Le hub mis à niveau comprend des invites d’action instantanées, telles que des autorisations, qui rendent les décisions relatives aux données plus transparentes.



Lorsqu’il s’agit de protéger les informations personnelles, garder un œil sur les autorisations des applications est l’un des moyens les plus simples de s’assurer que vos données ne sont pas partagées sans le savoir. Voici quatre autorisations importantes qui aident les utilisateurs à récupérer leur partage de données en quelques clics rapides sur leurs appareils Galaxy.

Gérer les annonces en toute simplicité

Les achats en ligne sont plus populaires que jamais, et avec autant de plates-formes et d’applications, les publicités et les recommandations peuvent rapidement devenir écrasantes. Pour les acheteurs avides qui préfèrent ne pas être inondés de publicités ciblées, ils peuvent accéder au tableau de bord Sécurité et confidentialité, cliquer sur l’onglet Confidentialité, puis accéder au menu Annonces et sélectionner “Supprimer l’ID AD”. Cela signifie que les utilisateurs peuvent éviter les recommandations indésirables lorsqu’ils continuent à magasiner et à utiliser leurs applications préférées.

Contrôler les autorisations du microphone et de la caméra

Les utilisateurs de Galaxy peuvent choisir exactement la quantité de leurs données accessible par une application spécifique. Les utilisateurs peuvent avoir besoin d’autorisations d’application différentes selon la situation. Les joueurs, par exemple, ont souvent besoin de communiquer avec les autres tout en jouant. Cependant, si un utilisateur découvre qu’une application de jeu peut accéder au microphone de son appareil à tout moment, il peut accéder au menu Confidentialité dans le tableau de bord de sécurité et de confidentialité pour ajuster ses préférences, notamment en révoquant l’accès au microphone lorsqu’une application n’est pas utilisée ou en optant pour aucun accès au microphone. Les mêmes options sont disponibles pour l’accès à la caméra.

Gérez facilement les services basés sur la localisation

La localisation est l’un des points de données les plus importants sur lesquels les utilisateurs veulent contrôler, car de plus en plus d’applications utilisent des services basés sur la localisation. Alors que d’innombrables applications continuent de garder un œil sur la localisation des utilisateurs, le menu Confidentialité du tableau de bord de sécurité et de confidentialité permet aux utilisateurs de voir quelles applications ont suivi leur position au cours des dernières 24 heures. Cela leur donne la possibilité de choisir rapidement un nouveau paramètre, tel que le partage uniquement lors de l’utilisation d’une application pour des choses comme les partages de trajet ou pas du tout. En basculant les paramètres en fonction des préférences individuelles, l’utilisateur peut désactiver le suivi de localisation précis, permettant uniquement un suivi approximatif.

Gardez vos préférences d’application à jour

De nombreuses applications sont téléchargées pour des occasions spécifiques, puis laissées installées et inutilisées pendant de longues périodes. Souvent, les gens ne réalisent pas que ces applications peuvent continuer à suivre leurs données et leur activité des mois après leur installation, qu’elles soient utilisées ou non. Pour empêcher les applications d’accéder à plus de données que nécessaire, les appareils Galaxy protégeront de manière proactive la confidentialité des utilisateurs en supprimant les autorisations des applications qui n’ont pas été utilisées depuis un certain temps. Si les utilisateurs souhaitent rétablir les autorisations, le tableau de bord de sécurité et de confidentialité permet de le faire facilement à tout moment.

Pour suivre l’évolution du monde à mesure que nos vies deviennent plus centrées sur l’utilisation des données, Samsung continuera de donner la priorité à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs. Samsung veillera à ce que les utilisateurs de Galaxy puissent gérer leurs données en fonction de leurs préférences, leur permettant de naviguer facilement dans un monde de plus en plus axé sur les données.

1 Global Data & Marketing Alliance : “Global Data Privacy : What the Consumer Really Think” 2022