Remettre la Grande-Bretagne au travail est fondamental pour notre avenir, nos perspectives économiques et la stabilité de notre pays

LE vote de 2016 pour le Brexit a rendu la Grande-Bretagne beaucoup plus détendue en matière d’immigration. Pendant un moment, nous avons cru en reprendre le contrôle.

Les chiffres explosifs d’aujourd’hui ont finalement fait sauter cette foi hors de l’eau.

Des millions de personnes languissent sur de généreuses allocations de chômage sans aucune incitation à trouver du travail Crédit : Getty

Nous faisons beaucoup trop peu pour former les Britanniques à certains emplois Crédit : Getty

La migration de masse est une fois de plus l’une des préoccupations les plus graves de la nation – comme elle l’était avant le référendum – et à juste titre.

Ce n’est pas seulement l’impact négatif sur la vie des gens ordinaires d’ajouter 606 000 personnes à notre population en un an sans améliorer le logement, les soins de santé et tous les autres services publics pour y faire face.

C’est la sombre prise de conscience que si, oui, notre gouvernement élu contrôle désormais techniquement l’afflux, notre économie en panne A actuellement BESOIN de tels chiffres pour continuer à fonctionner.

C’est parce que nous faisons beaucoup trop peu pour former les Britanniques à certains emplois.

Et parce que des millions de personnes se languissent de généreuses allocations, sans contrôle ni incitation à trouver du travail, alors que la « liste des professions en pénurie » s’allonge et que nous devons importer de plus en plus de main-d’œuvre étrangère pour combler une surabondance de postes vacants.

Si tout cela sonne familier, c’est parce que c’est précisément ce qui s’est passé sous Tony Blair et Gordon Brown.

Le public devrait absorber la pression

C’est une maladie économique qui se prépare depuis des décennies.

Les conservateurs – durement touchés par la pandémie – nous ont ramenés là où nous étions autrefois.

Nous avons besoin d’un changement majeur pour nous assurer que le travail paie mieux que le chômage Crédit : Getty

On s’attend à ce que le public absorbe simplement la pression – et les effets néfastes sont tout autour de nous Crédit : Getty

Pire encore, ni eux ni les travaillistes n’ont actuellement de plan sérieux pour nous sevrer des travailleurs migrants.

Ils ne saisissent pas non plus pleinement les conséquences sociales et politiques probables s’ils ne le font pas.

Il existe des facteurs atténuants pour le total sans précédent de 2022.

Environ 172 000 sont des réfugiés d’Ukraine, de Hong Kong et d’Afghanistan. Nous DEVONS les accueillir.

Il y a un grand nombre d’étudiants, dont beaucoup sont accompagnés de membres de leur famille, dont les frais universitaires valent des milliards pour la Grande-Bretagne et dont la plupart partent après leurs cours.

Des centaines de milliers d’autres travaillent, assurant principalement le fonctionnement du NHS.

Et quelque 76 000 demandeurs d’asile ont été ajoutés au total de la migration pour la première fois.

Mais pensez aux besoins et aux demandes des 606 000 nouveaux arrivants qui arrivent en Grande-Bretagne.

Glasgow, avec une population similaire, compte 298 847 maisons, 30 écoles secondaires, 140 écoles primaires, neuf grands hôpitaux et 240 cabinets de médecins généralistes.

Nous aurions besoin de planifier et de construire ce type d’infrastructure chaque année juste pour rester immobile.

Le faisons-nous ? Bien sûr que non. On s’attend simplement à ce que le public absorbe la pression – et les résultats sont tout autour de nous :

La flambée des loyers et des prix de l’immobilier, les listes d’attente épouvantables du NHS, la baisse du niveau de vie en général.

Un sentiment que rien ne fonctionne vraiment. Nous ne rejetons aucune faute sur les migrants légaux eux-mêmes.

Et bien sûr, l’immigration n’est pas la seule responsable de ces problèmes.

Mais des chiffres aussi massifs SONT un poids écrasant pour un pays déjà à genoux grâce à Covid et aux effets économiques désastreux de la guerre en Russie.

Nous soutenons le projet de Rishi Sunak d’interdire aux étudiants étrangers de niveau inférieur au doctorat de venir également avec leur famille. Ces totaux ont explosé.

L’idée du Labour d’interdire aux entreprises qui ont du mal à embaucher du personnel d’embaucher des travailleurs étrangers à 20% de moins que le taux en vigueur pourrait également être intéressante.

Personne ne sait si cela les encouragerait à former des Britanniques à la place, tout comme la manière dont cela serait contrôlé, mais cela vaut la peine d’être considéré.

Ce sont des ajustements, cependant. Nous avons besoin d’un changement majeur.

L’assouplissement des contrôles des prestations et des restrictions pendant les fermetures de Covid a porté un coup fatal au «miracle» de l’emploi conjuré par le gouvernement de David Cameron à partir de 2010 au lendemain du krach mondial.

Ce travail garanti paierait mieux que l’allocation.

Cela a mis fin à la culture corrosive des avantages sociaux sous le parti travailliste dans laquelle des rues entières étaient laissées à languir lamentablement sur des dons perpétuels.

Maintenant, cependant, nous nous retrouvons là-bas.

Un nombre stupéfiant de 3,7 millions de personnes perçoivent des allocations de chômage sans aucune obligation de chercher du travail – un demi-million de plus qu’avant Covid.

Ils sont jugés trop malades et dispensés de formation ou d’entretiens liés au travail.

Les réclamations pour problèmes de santé mentale et douleurs articulaires invalidantes ont explosé.

Certains seront véritablement incapables de travailler. Certains, cependant, sont radiés à tort.

Certains seraient moins bien lotis au travail

D’autres choisissent simplement l’oisiveté, y ayant pris goût lorsque le gouvernement a payé la moitié du pays pour rester chez lui pendant les fermetures.

Avec des prestations qui augmentent de 10 % pour correspondre à la flambée de l’inflation – et les salaires ne le font pas – il y a encore moins d’incitation à trouver un emploi.

Notre priorité doit être de remettre la Grande-Bretagne au travail Crédit : Getty

Certains seraient plus mal lotis au travail et perdraient leurs aumônes. C’est de la folie.

L’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith, architecte d’Universal Credit, déclare : « Nous avons un vrai problème. Il n’y a aucune raison pour que beaucoup de ces personnes ne travaillent pas. Il a raison.

La gauche peut envisager des prestations généreuses par compassion. . . mais pour beaucoup, ils peuvent être le contraire.

Un billet pour une vie gâchée.

Il est stupéfiant que Keir Starmer – l’homme qui défendait toujours la «libre circulation» même APRÈS le Brexit – réussisse maintenant à se faire passer pour plus dur que les conservateurs en matière d’immigration.

Quiconque pense qu’un gouvernement travailliste réduirait les chiffres et durcirait les contrôles de l’aide sociale sera profondément déçu.

Mais Starmer ne fait que saisir l’opportunité que lui offre l’échec des conservateurs.

Le gouvernement a besoin de réponses crédibles à tout cela.

Comment les ministres vont-ils sevrer nos entreprises de l’immigration et retirer des millions de personnes du chômage et les faire travailler ?

Et où est la mise à niveau colossale des infrastructures dont nous avons déjà besoin pour faire face à l’explosion de notre population ?

Résoudre ce problème est fondamental pour notre avenir, nos perspectives économiques et même la stabilité de notre pays.

Nous devons remettre la Grande-Bretagne au travail.