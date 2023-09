Remettre en question le motif derrière la recherche d’informations non régies par la loi RTI : tribunal

La Haute Cour de Delhi a déclaré vendredi que l’objectif de la loi sur le droit à l’information (RTI) était d’apporter de la transparence et que si des informations étaient recherchées, elles devraient être rendues publiques à moins d’être exemptées de divulgation en vertu de la loi.

La Haute Cour a déclaré que la loi ne permet pas de remettre en question le motif de la recherche d’informations.

La Haute Cour a fait ces observations lors de l’audition d’un plaidoyer demandant des détails sur l’application mobile Aarogya Setu qui a été lancée le 2 avril 2020 par le gouvernement central à la suite de l’épidémie de Covid.

« La loi RTI dit seulement que s’il y a des informations, elles doivent être rendues publiques à moins qu’elles ne soient protégées par l’une des clauses de l’article 8 (exemption de divulgation d’informations) de la loi RTI. Dans le cas contraire, toute personne ou citoyen de ce pays a le droit d’obtenir l’information.

« Le point d’interrogation sur le motif, etc., n’est pas là en vertu de la loi. Ainsi, lorsque l’information doit être donnée autrement, la législation doit être modifiée pour dire que le motif peut être remis en question. Parce que le but de la loi est d’apporter de la transparence », a déclaré le juge Subramonium Prasad.

La Haute Cour a fait ces remarques lorsque l’avocat du Centre a cherché à remettre en question le motif et l’agenda du pétitionnaire dans sa recherche d’informations.

Le pétitionnaire et militant du RTI, Saurav Das, a également contesté l’ordonnance du 24 novembre 2020 de la Commission centrale de l’information (CIC) rejetant les avis de justification contre les agents du MEITY sans entendre le plaignant.

Das, qui est également journaliste, a demandé l’annulation de l’ordonnance finale adoptée par le CIC le 24 novembre 2020, abandonnant les poursuites pénales contre les agents centraux d’information publique (CPIO) de diverses agences pour avoir entravé l’accès aux archives publiques relatives à l’Aarogya Setu. application en vertu de la loi RTI.

Au cours de l’audience, l’avocat Rahul Sharma, représentant le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MEITY) et divers CPIO de ses départements, a déclaré que toutes les informations dont ils disposaient avaient déjà été fournies au pétitionnaire et qu’ils n’avaient aucune autre information disponible avec eux. .

Il a déclaré que, étant donné la pandémie qui sévissait à ce moment-là, aucune note écrite n’avait été préparée et que tout se faisait par vidéoconférence.

En réponse à cela, le juge a déclaré : « Tout ce qui est dans l’air est difficile à digérer. » La Haute Cour a ordonné à l’avocat du Centre de déposer un affidavit attestant qu’il n’y avait aucune note au dossier et que tous les départements impliqués dans le processus en ont été informés oralement.

« Il est demandé aux avocats des intimés de déposer un affidavit concernant les notes de dossier relatives à l’application, s’il y a eu des communications écrites avec les personnes privées impliquées dans la création et le développement de l’application, s’il y a eu des communications écrites reçues de contributeurs ou de conseillers, si des réponses écrites ont été données à l’application, si des fichiers ont été préparés avec des notes écrites, etc. ou si toutes ces choses se sont produites uniquement oralement par vidéoconférence », a déclaré la Haute Cour.

Il a déclaré que l’affidavit spécifique serait déposé dans les quatre semaines et a inscrit l’affaire pour une nouvelle audience le 2 novembre.

Le 19 janvier 2021, la Haute Cour a émis des avis et demandé des réponses au ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MEITY) et aux agents centraux de l’information publique (CPIO) du ministère, Division nationale de la gouvernance électronique (NeGD), Département de l’électronique. et eGov et Centre national d’informatique.

Le journaliste avait déposé plusieurs demandes RTI demandant des détails concernant la création de l’application gouvernementale de traçage des contrats Aarogya Setu. N’ayant reçu aucune réponse, il a fait part de ses doléances au CIC.

En octobre 2020, les autorités lui ont dit que les informations relatives à Aarogya Setu n’étaient pas détenues par leurs départements respectifs et le CIC avait alors adressé un avis de justification aux CPIO après avoir entendu les arguments du pétitionnaire quant aux raisons pour lesquelles une sanction en vertu de la loi RTI devrait être appliquée. ne leur sera pas imposée pour ne pas avoir répondu de manière adéquate à la demande de RTI.

L’application RTI a recherché plusieurs détails concernant la création de l’application gouvernementale de recherche des contacts Aarogya Setu et les personnes derrière elle.

