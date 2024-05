Remettre en question la culpabilité de Trump est « dangereux »

Le président américain a insisté sur le fait que « personne n’est au-dessus des lois », après qu’un jury a déclaré son rival politique coupable de 34 chefs d’accusation.

Le président américain Joe Biden a appelé les Américains à accepter le verdict de culpabilité prononcé contre son rival politique, Donald Trump. Biden a fait valoir que son prédécesseur présidentiel était « téméraire » et « irresponsable » suggérer que le procès a été orchestré par la Maison Blanche.

Trump, actuellement le candidat républicain présumé pour défier Biden lors de l’élection présidentielle de novembre prochain, a été reconnu coupable jeudi de 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux. Les procureurs de New York ont ​​fait valoir avec succès que Trump avait dissimulé les paiements – versés à la star du porno Stormy Daniels – afin d’influencer les élections de 2016.

« Le principe américain selon lequel personne n’est au-dessus des lois a été réaffirmé. » Biden a déclaré vendredi, dans ses premières remarques publiques depuis la condamnation. « Donald Trump a eu toutes les chances de se défendre » a poursuivi le président, ajoutant que Trump avait été jugé « par un jury de 12 citoyens » et peut maintenant faire appel de la condamnation « comme n’importe qui d’autre ».















Trump soutient depuis longtemps que le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, un démocrate, a porté l’affaire sur ordre de Biden, et que le juge Juan Merchan, dont la famille collecte des fonds pour les démocrates, l’était également. « en conflit » superviser le procès de manière équitable. L’ancien président s’est également plaint du fait qu’un jury new-yorkais, qui vote majoritairement pour les démocrates, serait intrinsèquement partial à son encontre.

« Ils sont en totale collaboration avec la Maison Blanche et [Department of Justice]», Trump a déclaré aux journalistes devant sa propriété de la Trump Tower plus tôt vendredi. « Tout cela est fait par Biden et son peuple. Personne n’a jamais rien vu de pareil.

Trump a déclaré qu’il avait l’intention de faire appel « arnaque » jugement et a annoncé la date des élections de novembre « le jour le plus important de l’histoire de notre pays. »

« C’est un honneur pour moi de faire ça, mais c’est une chose vraiment désagréable, pour être honnête », a-t-il dit, réitérant qu’il considérait le procès « gréé. »

« C’est imprudent, c’est dangereux, c’est irresponsable pour quiconque de dire que cela a été truqué simplement parce qu’il n’aime pas le verdict », Biden a répliqué.

Lorsqu’on lui a demandé après le discours si Trump avait raison de se qualifier de « prisonnier politique » et blâmant Biden pour sa condamnation, le président a fait une pause, n’a rien dit et a souri aux journalistes. Le Parti républicain a décrit Le sourire de Biden comme « mal absolu. »