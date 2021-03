Les parents ont été invités à remettre leurs fils à la police s’ils croient qu’ils ont été responsables d’une agression sexuelle, a exhorté un officier supérieur à la suite du scandale de la culture du viol dans les écoles privées.

Dans le Telegraph, le ministre du Cabinet, Robert Halfon, a déclaré que ce qui se serait passé dans certaines des écoles les plus distinguées du pays était «épouvantable» et s’était propagé aux écoles publiques aussi.

Le président du Comité spécial de l’éducation a déclaré que d’innombrables histoires avaient émergé d’élèves de sexe féminin « objectivées, harcelées et agressées sexuellement », avec des sites Web créés par des étudiants mettant en évidence « une culture du viol ».

Le chef de la police Simon Bailey, responsable du Conseil national des chefs de la police pour la protection de l’enfance, a déclaré que plus de 7000 incidents avaient été enregistrés sur un site Web mis en place pour les victimes potentielles alors qu’il appelait les mères et les pères à dénoncer leurs propres enfants.

M. Bailey a déclaré: « Si les parents savent que leur fils ou leur fille a été victime de maltraitance, veuillez vous présenter et signaler les abus. Votre fils ou votre fille – leur récit sera cru et nous le traiterons de manière appropriée.

« Si, en tant que parent, vous savez que votre fils a été responsable d’une agression sexuelle, alors je pense que vous devriez à nouveau emmener votre fils à la police et lui dire: mon fils a fait ‘. »

M. Bailey a déclaré que le scandale était le moment des écoles « Me Too » et a déclaré que certaines écoles avaient dissimulé des abus pour protéger leur propre réputation.

Il a déclaré à l’émission Radio 4 Today de la BBC: « Je n’ai aucune preuve à ce sujet pour le moment, mais je pense que c’est, c’est une hypothèse raisonnable.

«Je pense que c’est prévisible et c’est une hypothèse raisonnable que dans certains cas, et j’espère que ce n’est que quelques-uns, mais dans certains cas, les écoles auront pris la décision de traiter les allégations en interne plutôt que de les signaler alors qu’elles auraient dû le faire. Fini. »

Au sujet de l’étendue du problème des abus, le chef de la police a déclaré: « Ce que je prévois, c’est que, étant donné que cette question est davantage centrée sur cette question, nous commencerons à voir des rapports d’abus, d’abus actuels, d’abus non récents à l’université. le secteur public et le secteur public, ainsi que dans le secteur privé, ce n’est pas quelque chose qui n’est réservé qu’aux écoles privées ».

Il a ajouté: « Je pense qu’il y a un vrai problème pour la société, je ne pense pas qu’il y ait aucun doute dans mon esprit à ce sujet et il y a un vrai problème que je crois dans ce que les enfants voient et considèrent maintenant comme des relations saines, des relations sexuelles saines. et ce qui est permis et ce qui est acceptable.

« Et malheureusement, je pense que l’accès facile et rapide à la pornographie est un moteur à cela, la sexualisation des femmes est un moteur à cela et malheureusement une culture s’est développée ces dernières années où, dans l’esprit de certaines personnes, il est acceptable de traiter les jeunes femmes. en particulier d’une manière que nous voyons maintenant divulguée sur le site Web. «

M. Bailey est le responsable de l’opération Hydrant et le Conseil national des chefs de police pour la protection de l’enfance.

L’Opération Hydrant a été créée en 2014 pour fournir la réponse policière nationale, la supervision et la coordination des enquêtes sur les abus sexuels d’enfants non récents concernant des personnes de notoriété publique ou dans des établissements institutionnels.

M. Bailey a déclaré: «Si quelqu’un a été au courant d’un viol ou d’une agression sexuelle grave, nous voulons les entendre.

« Ce que je crains, c’est qu’il y aura un certain nombre de prédateurs sexuels qui seront passés de l’école secondaire à l’université où ils continueront à offenser. »

Ses commentaires interviennent après que M. Halfon ait déclaré qu’une enquête devrait être ouverte pour examiner les allégations de « culture du viol » dans un certain nombre d’écoles indépendantes.

Le haut député s’est félicité d’une enquête de la police métropolitaine, mais a déclaré qu’une enquête indépendante devrait être ouverte après l’enquête policière.

Il a ajouté: «Après l’enquête policière, il devrait y avoir une enquête indépendante sur toutes ces allégations – ce qui s’est exactement passé, pourquoi cela a été autorisé et ce que les écoles ont fait pour essayer de l’arrêter.

«Plutôt que de marquer leurs propres échecs en matière de sauvegarde (comme certaines écoles tentent de le faire en nommant leur propre juge et jury), les directeurs et les gouverneurs devraient être tenus directement responsables.

« S’ils sont jugés insuffisants, ils devraient démissionner de leurs fonctions. »

Une source du ministère de l’Éducation a déclaré qu’il prendrait des mesures si les écoles ne respectaient pas les normes de sauvegarde strictes, notamment en les fermant.

Ils ont ajouté: «S’il apparaît clairement qu’il existe des défaillances actuelles dans les pratiques de sauvegarde d’une école, nous demanderons immédiatement à Ofsted ou à l’Inspection des écoles indépendantes de procéder à une inspection.

«Si une école ne répond pas à la norme de protection requise, nous nous assurerons qu’elle s’améliore ou qu’elle ferme.

Scotland Yard a déclaré avoir reçu plusieurs rapports d’infractions après avoir examiné un site Web présentant des soumissions anonymes de « misogynie, harcèlement, abus et voies de fait ».

La force a déclaré qu’elle avait examiné des témoignages sur le site Web Everyone’s Invited, un site où les gens peuvent partager de manière anonyme leurs expériences d’abus.

Il a déclaré que les agents avaient établi si des victimes potentielles à Londres pouvaient être encouragées à signaler des crimes, plusieurs personnes se présentant.

Un lien est également maintenant disponible sur le site Web pour signaler directement les crimes à Scotland Yard.

Pendant ce temps, un rapport dirigé par le député conservateur et ancien ministre de l’Intérieur Sajid Javid a mis en garde contre une « épidémie » d’agression sexuelle sur des enfants.

Le rapport du groupe de réflexion du Center for Social Justice a appelé à ce que tout le personnel scolaire soit formé pour détecter les signes de maltraitance et que le personnel infirmier scolaire soit rétabli aux niveaux d’avant 2010 pour améliorer l’identification.

Cela vient après qu’un certain nombre d’écoles indépendantes du pays ont été accusées de ne pas avoir traité les plaintes concernant une «culture du viol», avec de nombreux témoignages partagés sur Everyone’s Invited.

Le viol et les délits sexuels de Scotland Yard mènent le détective surintendant Mel Laremore a déclaré samedi à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il s’agissait d’un « problème national » et plus répandu que les écoles privées. «

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous sommes très préoccupés par le nombre important d’allégations récemment publiées sur le site Web« Tout le monde est invité ». La maltraitance des enfants et des jeunes sous toutes ses formes est odieuse.

«La grande majorité des écoles, collèges et universités prennent leurs responsabilités de sauvegarde très au sérieux, il est donc particulièrement choquant que des allégations d’abus soient faites en rapport avec un lieu d’enseignement où chacun devrait se sentir en sécurité et protégé.

<< En travaillant ensemble, le Département de l'éducation, le ministère de l'Intérieur et le Conseil national des chefs de la police sont en contact avec << Tout le monde est invité >> pour fournir un soutien, une protection et des conseils à ceux qui signalent des abus, notamment en contactant des professionnels ou la police s’ils le souhaitent. . «